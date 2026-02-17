"Украина – одна из самых коррумпированных стран мира, и ее будущее – точно не в Европейском Союзе". Эти месседжи хорошо известны и годами звучат как от прокремлевских политиков в Европе, так и непосредственно от главы Кремля. И хотя Украина действительно до сих пор сталкивается с серьезными проблемами в сфере борьбы с коррупцией, но пытается бороться, Россия системно эксплуатирует тему "тотальной коррупции в Украине" для дискредитации государства на международном уровне, лишения ее во время войны необходимой иностранной помощи и усиления недоверия граждан к органам власти.

Как западные СМИ освещают коррупцию в Украине и почему часть сообщений повторяет российские нарративы – читайте в материале 24 Канала.

В этом нам помогли разобраться:

журналистка итальянского издания Chora Media Сесилия Сала ,

аналитик "Детектора медиа", председатель правления "Альянса 24/08" Артур Колдомасов ,

, украинская журналистка и ученый Ольга Токарюк.

Статья подготовлена в рамках проекта PULSE, европейской инициативы, поддерживающей трансграничную совместную журналистику, в сотрудничестве с 24 Каналом.



Авторы: София Назаренко (24 Канал, Украина), Андреа Брашайко (Италия, Micromega), Одисеас Грамматикакис (Греция, Infowar), Марта Абба, (Италия, Startupbusiness).

Миндичгейт всколыхнул Украину

Коррупционный скандал в украинской энергетике, известный как миндичгейт, с участием бизнесмена и друга президента Владимира Зеленского Тимура Миндича, всколыхнул украинское общество в конце прошлого года. В ноябре 2025 года украинцы и международное сообщество увидели не только работу антикоррупционных органов, но и конкретные кадровые решения, ставшие следствием расследования.

Утром 28 ноября детективы НАБУ и САП пришли с обысками в помещение тогдашнего главы Офиса Президента Андрея Ермака и его офиса в рамках операции "Мидас", касающейся злоупотреблений в энергетической сфере. В своем обращении президент Зеленский заявил о перезагрузке Офиса Президента, а также обновлении руководства и переговорной команды, чтобы устранить основания для слухов и спекуляций.

Для украинцев коррупция в государственном управлении остается болезненной темой еще со времен независимости. Но на четвертый год полномасштабной войны она превратилась в настоящую красную линию. Терпимости почти не осталось – и это стало очевидно летом 2025 года, когда тысячи людей вышли на протесты после принятия Верховной Радой, а впоследствии и подписания президентом Владимиром Зеленским закона, фактически ограничивающего автономию НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Социология подтверждает: коррупция для украинцев – это уже не только вопрос морали или политики, но и вопрос безопасности.

Данные Киевского международного института социологии показывают: те, кто считают Украину "безнадежно коррумпированной", значительно чаще склоняются к идее капитуляции. Именно поэтому нарратив о "тотальной коррупции" работает как токсичное оружие – он подрывает доверие, демотивирует общество и ослабляет обороноспособность страны.

Впрочем, даже громкие коррупционные скандалы не сломали эту внутреннюю логику. Опрос КМИС, опубликованный в декабре 2025 года, показал: общественные настроения практически не изменились по сравнению с периодом до миндичгейта. 57% украинцев (против 56% осенью) и дальше считают, что в стране есть реальные попытки бороться с коррупцией и что в этой сфере происходят положительные сдвиги. Зато доля тех, кто называет Украину "безнадежно коррумпированной", уменьшилась – с 40% до 35%.

Что пишут в Италии о коррупции в окружении Зеленского?

Итальянские СМИ активно освещали коррупционные скандалы в Украине, которые встряхнули ближайшее окружение президента Владимира Зеленского в конце 2025 года. При этом два ведущих издания страны подали события в совершенно разных рамках, что отражает различия их редакционных культур и политических позиций.

Corriere della Sera, ведущая либерально-центристская газета Италии с традиционно проевропейской и проукраинской ориентацией, подавала материалы в сочетании критики и стратегической поддержки. Скандал освещали как серьезное явление – с расследованиями против "лоялистов" президента, с деталями о взятках, роскошной недвижимости и незаконном обогащении.

В то же время коррупция не подавалась как признак краха институтов Украины, а как политическая уязвимость в контексте полномасштабной войны и стремления страны к интеграции в ЕС.

Расследование иногда сравнивали с итальянским опытом "Mani Pulite" – масштабным судебным расследованием 1990-х годов, которое разоблачило системную политическую коррупцию.

Даже когда тон материалов критиковал окружение Зеленского, акцент оставался на политических последствиях, устойчивости институтов и рисках для западной поддержки, а не на моральном осуждении государства. Скептические заявления итальянских политиков, таких как пророссийский Маттео Сальвини, подавались как элемент внутреннего дискурса, а не как достоверный вывод.

Зато Il Fatto Quotidiano – лево-популистская газета с антисистемной позицией и скептическим отношением к западной поддержке Украины подавала те же события через более обвинительную и морально-оценочную призму.

В материалах издания значительное внимание уделяли личным сетям окружения президента, подчеркивая его близость к фигурам под расследованием, роскошь и привилегии элиты, взятки, аресты и проблемное военное оборудование. Скандал реже подавался как результат работы антикоррупционных органов и чаще как доказательство системного разложения политической элиты. Особенно подчеркивались случаи неправильного использования западной помощи или низкого качества техники, что усиливало редакционную линию издания, традиционно критикующего любую военную поддержку Киева.

В Corriere della Sera коррупция рассматривалась как серьезный и потенциально дестабилизирующий фактор, но тот, что подчеркивает необходимость институциональных реформ и западного вовлечения. В Il Fatto те же события использовали как доказательство моральных провалов политической элиты и основания сомневаться в продолжении поддержки Украины.

Оба издания критиковали Зеленского и его окружение во время скандала, но их нарративы отличались: одно оставалось в стратегически проукраинской плоскости, другое – усиливало уже существующий скепсис в отношении страны и ее западных партнеров.

Так, итальянская пресса отражает более широкие европейские дебаты по Украине. Одни издания видят в коррупционных разоблачениях сигнал демократической подотчетности.

Сесилия Сала журналистка итальянского Chora Media На фоне скандала стоит вспомнить, что четыре месяца назад Зеленский пытался ограничить автономию антикоррупционных органов, и тысячи украинцев вышли на протесты во время войны. Учитывая это, нынешние расследования демонстрируют реальную способность украинской демократии к самоочищению.

Другие издания рассматривают те же события как подтверждение системных проблем в политической элите. Вывод о значении скандала зависит от редакционного и политического контекста каждого медиа.

Что пишут греческие медиа о коррупционном скандале в Украине?

Греческие СМИ также внимательно следили за коррупционным скандалом в Украине. Два ведущих издания страны – To Vima и Kathimerini – предложили различные интерпретации событий, отражающие не только редакционные традиции, но и более широкие политические подходы к Украине в Европе.

Прогрессивное центролевое To Vima сосредотачивалось прежде всего на международных последствиях скандала. Андрея Ермака издание описывало как "правую руку" президента с "беспрецедентным" влиянием на принятие решений. Репутацию Зеленского после начала расследований газета характеризовала как подорванную, отмечая, что его маневр для действий на международной арене существенно сузился, в частности, в мирных переговорах при посредничестве США. Отдельные материалы были посвящены работе антикоррупционных органов НАБУ и САП и реакции ЕС на коррупционные разоблачения, включая "строгое предупреждение" со стороны Брюсселя.

Либеральное центроправое Kathimerini зато интерпретировало скандал как проявление более глубокой, системной проблемы постсоветской Украины. Зеленского здесь описывали как "изолированного", а его шаги по реагированию на кризис – как медленные и недостаточно убедительные. Андрей Ермак представал в публикациях скорее как теневая фигура при президенте, что усиливало тему концентрации власти в руках узкого круга лиц. В то же время издание не ставило под сомнение европейский курс Украины, рассматривая скандал в более широком контексте внутреннего и внешнего давления на правительство.

Обе газеты отмечали репутационные потери для Украины. To Vima писала о подрыве образа страны как "ответственного и надежного партнера", тогда как Kathimerini акцентировала на беспокойстве европейских союзников и том, что скандал разразился в момент, когда Россия демонстрирует военные успехи, а поддержка Киева на Западе требует постоянного политического обоснования.

Важное место в греческом медиадискурсе заняла европейская перспектива Украины. Скандал рассматривался как испытание для доверия со стороны ЕС, финансовой помощи и дальнейшего продвижения к членству. Особенно Kathimerini подчеркивала, что вопрос поддержки Украины все теснее связывается с эффективностью антикоррупционных институтов и реальными результатами реформ.

В итоге греческие медиа показывают Украину в моменте политической уязвимости: между войной, необходимостью сохранять западную поддержку и внутренней борьбой за контроль и прозрачность власти. Именно в этом треугольном напряжении, по логике греческих изданий, сегодня определяется не только судьба отдельного коррупционного скандала, но и европейская репутация Киева в целом.

Как Россия использует коррупцию как оружие против Украины?

Россия активно продвигает нарратив о "тотальной коррупции" в Украине, пытаясь одновременно подорвать доверие украинских граждан к власти и уменьшить поддержку Киева со стороны западных партнеров в разгар полномасштабной войны. Любой громкий антикоррупционный кейс Москва использует как доказательство собственного пропагандистского тезиса, полностью игнорируя контекст – работу независимых институтов и реальные последствия расследований.

Показательной стала реакция Владимира Путина после операции НАБУ "Мидас". Глава Кремля, который сам выстроил глубоко коррумпированную авторитарную систему, публично раскритиковал украинскую власть, пытаясь представить коррупционное расследование как свидетельство "деградации" государства, а не как признак функционирования антикоррупционных механизмов.

Думаю, что для всех понятно, что эти люди (украинская власть, – 24 Канал), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины,

– заявил Путин, полностью умалчивая собственную роль в системном разграблении России и отсутствие какого-либо независимого контроля за властью в своей стране.

Однако российская пропаганда не ограничивается заявлениями самого диктатора. Эти месседжи массово транслируют на российском телевидении и активно разгоняют в соцсетях – в максимально упрощенной форме, рассчитанной на неприхотливого потребителя.

Как отмечает Центр исследований "Детектора медиа", в анализах российских нарративов вокруг коррупционного скандала в энергетической сфере Украины ключевую роль играла конспирология. Аудитории пророссийских Telegram-каналов системно навязывали тезисы о "несамостоятельности" украинских антикоррупционных органов и их якобы внешней управляемости.

В частности, распространялись утверждения о "заговоре Запада против Зеленского", "заговор так называемых соросят против президента", а также обобщенный образ "тотально коррумпированных" украинских элит. Таким образом борьбу с коррупцией пытались подать не как работу институтов, а как элемент внутренних интриг и внешнего управления.

Артур Колдомасов, аналитик "Детектора медиа", председатель правления "Альянса 24/08" рассказывает, что россияне не только манипулируют действительными фактами на эту тему, но и прибегают к открытым вымыслам.

Артур Колдомасов аналитик "Детектора медиа", председатель правления "Альянса 24/08" Довольно распространенным более года назад был фейк о том, что Елена Зеленская якобы накупила много всего в бутике Cartier от имени его "бывшей работницы", которую якобы уволили из-за "недостаточно хорошего поведения" в сторону первой леди. Или что Зеленский покупает виллы за границей, или что у него есть гражданство США на случай побега. Таких довольно абсурдных выдумок действительно много, и они работают на определенную аудиторию, и понятно, что такая дезинформация является персонифицированной.

Впрочем, продвигая собственные нарративы, российская пропагандистская машина умалчивает главное: сама Россия давно застряла в коррупции. По данным Индекса восприятия коррупции за 2025 год, который 10 февраля обнародовала Transparency International, Украина заняла 104-е место среди 182 стран.

Как Украина продолжает борьбу с коррупцией?

По итогам года Украина получила 36 баллов из 100 возможных – на один балл больше, чем в прошлом году. В 2024 году страна находилась на 105-й позиции. Прогресс скромный, но показательный: даже во время полномасштабной войны Украина не потеряла позиций и сохранила положительную динамику.

На этом фоне показатели России выглядят красноречиво. Авторитарный режим России набрал всего 22 балла и оказался на 157-м месте. В региональном отчете Transparency International прямо отмечается: российские власти не только воспроизводят коррупцию внутри страны, но и распространяют коррупционные практики по всему региону, системно подрывая демократические институты соседних государств.

По мнению аналитика Артура Колдомасова, одна из ключевых проблем – слабая коммуникация украинских государственных институтов, которые должны действовать независимо от президента и реагировать на коррупционные скандалы объективно. Вместо этого они часто повторяют риторику Офиса Президента, отождествляют ее с позицией государства, спихивают все на "пропаганду" или вообще молчат.

По его словам, такой страх быть искренними и самокритичными перед миром не только замедляет оказание помощи Украине и снижает уровень доверия к стране, но и создает информационный вакуум, который заполняет Россия своей пропагандой. Колдомасов отмечает: избежать этого можно, если действовать проактивно, а не реагировать на кризисы постфактум.

Артур Колдомасов аналитик "Детектора медиа", председатель правления "Альянса 24/08" Украинские соответствующие институты и должностные лица наконец должны осознать – речь идет не только о них самих или их репутации, но и о жизни обычных украинцев, потому что коррупция, к сожалению, касается и фронта, и обычных домов, и нашего вступления в ЕС. Видно, что есть попытка усилить месседж: "Коррупция есть везде" в коммуникации государства с иностранцами, но по понятным причинам он недоработан и не имеет такого положительного эффекта, потому что к нему надо постоянно добавлять что-то вроде: "Но мы активно работаем над этим, мы понимаем, что у нас есть с этим проблемы на бытовом уровне".

Ольга Токарюк украинская журналистка и ученый В отличие от России, где коррупция существует в тени, – в условиях контролируемых медиа и отсутствия независимого надзора – в Украине именно публичность становится ключевым инструментом противодействия злоупотреблениям. Свободные медиа, расследовательская журналистика и антикоррупционные институты обеспечивают видимость и действие. Все резонансные расследования были обнародованы Национальным антикоррупционным бюро Украины и украинскими журналистами-расследователями.

Именно благодаря этому коррупционные схемы стали публичными, были открыты уголовные производства, состоялись задержания, а отдельные дела дошли до судов. Эффективность НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура – с миллионными возмещениями и расследованиями на самом высоком уровне – демонстрирует институциональную устойчивость даже в условиях войны и попыток ограничить их независимость, отмененных после массовых протестов летом 2025 года.

Реакция европейских медиа на эти скандалы часто отражает устоявшиеся предубеждения. Издания с проукраинской позицией трактуют события как признак демократической зрелости – доказательство того, что под пристальным контролем оказывается даже ближайшее окружение президента. Зато скептические или идеологически заангажированные медиа подают их как подтверждение "хронической несостоятельности", возрождая нарратив о "коррумпированной Украине" и ставя под сомнение целесообразность помощи.

По словам Токарюк, длительное восприятие Украины как "крайне коррумпированной" страны очень трудно сломать в европейских обществах, а отдельные политические силы, особенно на крайних флангах, используют скандалы как аргумент: мол, "Украине не стоит помогать, потому что она коррумпирована".

В то же время рост присутствия западных журналистов с 2022 года помог разрушить немало старых стереотипов, показав способность страны держаться под обстрелами. Но резонансные разоблачения снова актуализируют сомнения. По оценке Токарюк, недавние скандалы вернули дискуссию к уровню восприятия до 2022 года: старые представления о "проблемной стране с серьезными коррупционными недостатками" остаются живучими.

Экспертные оценки сходятся в одном: несмотря на неравномерный прогресс, эти события не меняют стратегическую траекторию Украины. Они скорее подчеркивают неотложность дальнейших реформ верховенства права и позволяют отличить реальные проблемы от политизированной "усталости". Для евроинтеграции этот эпизод имеет двойной эффект: он обнажает уязвимости, но одновременно демонстрирует способность к прозрачности и самокоррекции. Институты, как отмечает Токарюк, "работают по крайней мере до определенной степени".

В конце концов, разоблачения коррупции во время войны – это не слабость, а сила. В Украине существуют свободные медиа, расследовательские журналисты и антикоррупционные органы, созданные после 2014 года, которые способны работать даже в критических условиях. Готовность выносить проблемы на публику – даже когда они касаются президентского окружения – усиливает доверие партнеров, нейтрализует российскую пропаганду и укрепляет аргументы в пользу дальнейшей поддержки и интеграции в Европейский Союз. Путь сложный, но "иммунная система" государства функционирует именно тогда, когда это больше всего нужно.