Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представника української оборонної індустрії.

Що відомо про можливу угоду?

Сполучені Штати Америки та щонайменше одна країна регіону Перської затоки ведуть переговори щодо купівлі українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників.

Зазначається, що після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіткнулися із загрозою ударів іранськими безпілотниками типу "Шахед", яких Тегеран накопичив десятки тисяч. Через це держави регіону шукають нові системи протиповітряного захисту, які були б дешевшими за ракети до комплексу Patriot.

Зверніть увагу! За даними видання, один дрон "Шахед" коштує приблизно 30 тисяч доларів, тоді як ракета-перехоплювач до Patriot може перевищувати 13,5 мільйона доларів.

Журналісти видання нагадують, що саме Україна першою почала масово застосовувати серійні дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій "Шахедів", які регулярно запускають по українських містах.

Повідомляється, що Пентагон нині проявляє значний інтерес до українського досвіду боротьби з такими безпілотниками. Водночас один український посадовець назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою. Представник оборонної галузі також наголосив, що продаж українських систем, навіть якщо вони виготовляються за межами країни, має погоджуватися з Києвом.

Що відомо про атаки "Шахедів" на країни Близького Сходу?