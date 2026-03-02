Україна пильно спостерігає за ситуацією в Ірані та перебуває в координації з партнерами. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

Що сказав Зеленський про захист неба від ракет та "Шахедів"?

Президент наголосив, що досвід України у захисті є дуже цінним. Тому наша країна готова поширювати його та допомагати тим народам, які багато підтримували українців протягом всієї війни, та особливо цієї зими.

По ситуації на Близькому Сході можна побачити, наскільки це непросто – дати 100% захисту від ракет і "Шахедів", навіть в країнах Затоки, які мають якісніші системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, мають більшу кількість систем, все одно збивають не всю балістику. Є і "Шахеди", які не зупинила ППО в регіоні,

– заявив він.

Водночас Зеленський зауважив, що Європі слід забезпечитись реальною силою та здатністю захищатися від будь-яких типів атак. Йдеться про виробництво ППО і проти дронів, і проти балістики.

Важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно. Іранський народ довго був фактично наодинці проти насильства, проти іранського режиму. Цей режим, який вбив десятки тисяч своїх громадян тільки за останні місяці,

– наголосив президент.

Також цей режим завжди підтримував та організовував війни, давав Росії "Шахеди" та технології їх виробництва. "Цей режим сам визначив ставлення до нього",– додав глава держави. Також він наголосив, що дуже важливою є чітка позиція підтримки людей та рішучість усього світу.

