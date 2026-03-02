Украина пристально наблюдает за ситуацией в Иране и находится в координации с партнерами. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Что сказал Зеленский о защите неба от ракет и "Шахедов"?

Президент подчеркнул, что опыт Украины в защите является очень ценным. Поэтому наша страна готова распространять его и помогать тем народам, которые много поддерживали украинцев в течение всей войны, и особенно этой зимой.

По ситуации на Ближнем Востоке можно увидеть, насколько это непросто – дать 100% защиты от ракет и "Шахедов", даже в странах Залива, которые имеют более качественные системы ПВО, чем пока предоставили нам партнеры, имеют большее количество систем, все равно сбивают не всю баллистику. Есть и "Шахеды", которые не остановила ПВО в регионе,

– заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что Европе следует обеспечить себя реальной силой и способностью защищаться от любых типов атак. Речь идет о производстве ПВО и против дронов, и против баллистики.

Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Иранский народ долго был фактически в одиночку против насилия, против иранского режима. Этот режим, который убил десятки тысяч своих граждан только за последние месяцы,

– подчеркнул президент.

Также этот режим всегда поддерживал и организовывал войны, давал России "Шахеды" и технологии их производства. "Этот режим сам определил отношение к нему",– добавил глава государства. Также он отметил, что очень важна четкая позиция поддержки людей и решимость всего мира.

Что нового известно о ситуации в Иране?