Однак влада Іракського Курдистану заперечила участь у будь-яких військових діях, наголосивши, що регіон не планує втягуватися у конфлікт. Про це пише Rudaw.

Що відомо про нібито початок наступу?

Перші повідомлення про можливу військову операцію курдських сил проти Ірану почали з’являтися ще напередодні у міжнародних медіа. Зокрема, агентство Associated Press із посиланням на представника Партії свободи Курдистану (ПАК) Халіля Надірі повідомляло, що курдські сили нібито готуються до операції.

За словами Надірі, курдські формування розглядали можливість активізації дій проти іранського режиму на тлі загострення ситуації у регіоні. У матеріалах зазначалося, що частина курдських бойових підрозділів могла переміщуватися ближче до іранського кордону.

Невдовзі з’явилися ще більш гучні повідомлення. Ізраїльське видання i24News із посиланням на посадовця Коаліції політичних сил Іранського Курдистану – альянсу іранських курдських партій – повідомило, що наземна операція нібито вже розпочалася.

За словами джерела, тисячі курдських бійців могли розпочати наступ проти іранської влади. У публікації також стверджувалося, що курдські формування нібито почали займати бойові позиції на території Ірану ще в понеділок, 2 березня.

Тисячі курдських бійців розпочали наземний наступ на Іран,

– цитували медіа неназваного представника курдських політичних сил.

При цьому зазначалося, що курдські сили могли просуватися у прикордонних районах та намагатися закріпитися на нових позиціях.

Як стверджували джерела Fox News, йшлося про ірансько-курдські збройні формування, які прагнули спровокувати ширше повстання проти залишків іранського режиму.

Водночас, за даними ЗМІ, Ізраїль підтримує курдські формування, які діють усередині Ірану. Мета такої підтримки – спроба взяти під контроль окремі райони в країні, щоб кинути виклик режиму й підсилити можливе ширше повстання.

Clash Report з посиланням на Міністерство розвідки Ірану стверджує, що сепаратистські бойові групи планували проникнути з західного кордону та здійснити напади на іранські міста за підтримки США та Ізраїлю. Воно заявляє, що превентивна операція розвідувальних сил та Корпусу вартових ісламу знищила кілька позицій бойовиків та завдала їм важких втрат.

Які заяви зробили курські медіа та політики?

Втім уже вночі проти 5 березня з’явилися повідомлення, які ставили під сумнів ці твердження. Курдське медіа Rudaw із посиланням на джерела в опозиційних курдських групах повідомило, що інформація про початок наземного наступу не відповідає дійсності.

За даними видання, курдські формування не проводять жодної масштабної операції на території Ірану. Джерела наголосили, що повідомлення про наступ могли виникнути через неправильну інтерпретацію переміщень окремих підрозділів.

Крім того, представники влади Іракського Курдистану також виступили із заявами про небажання втягуватися у конфлікт. Президент автономного регіону Нечирван Барзані наголосив, що Курдистан не має наміру ставати стороною війни.

Регіон не буде стороною конфліктів і залишиться, як завжди, фактором миру,

– заявив Барзані.

