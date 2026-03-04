Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пояснив 24 Каналу, що хоча швидке повалення без розколу еліт малоймовірне, після цієї війни Іран неминуче стане принципово іншою державою.
Дивіться також: Іран пропонує Києву висловити скорботу за Хаменеї: Україна гостро відповіла
Чи призведе війна в Ірані до зміни режиму?
Син Хаменеї Моджтаба не має підтримки інших впливових гравців в іранському керівництві – тому його поява на авансцені може бути або зондуванням реакції, або свідченням того, що він сам боїться опинитися наступною мішенню.
Корпус вартових ісламської революції, секретар Ради нацбезпеки, спікер парламенту тягнуть у різні боки. Якщо рішення приймається під тиском одних генералів, інші його відкликають. Фактично немає кому дзвонити – телефону Ірану не існує,
– зазначив Данилов.
Навіть якщо іранський режим фізично виживе, він безповоротно втратив сакральність і легітимність. Однак самої втрати легітимності недостатньо для повалення режиму – для цього потрібні або наземна операція, або повстання зсередини.
"Без розколу еліт говорити про кардинальну зміну режиму не доводиться. Але після цієї війни Іран однозначно стане іншою державою – з іншими центрами влади, іншими бенефіціарами та іншою культурою прийняття рішень", – зазначив Данилов.
Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що у разі затягування конфлікту через опір Ірану, США можуть вдатися до більш радикальних заходів, зокрема знищення внутрішньої інфраструктури, що забезпечує газопостачання. Крім того, деякі сусідні держави можуть долучитися до дестабілізації, що в перспективі може призвести до розділу країни.
Що ще відомо про ситуацію в Ірані?
- Вранці 28 лютого розпочалася масштабна операція проти Ірану. США та Ізраїль прагнуть знищити ракетну інфраструктуру країни, включно з ядерними об’єктами, сховищами ракет, пусковими установками та військовим флотом Ірану.
- Іранську ракету, яка увійшла в повітряний простір Туреччини, знищили сили НАТО. Це перший випадок, коли підрозділи Альянсу перехопили ракету іранського виробництва.
- Церемонію прощання з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї відтермінували на невизначений час.
Рішення прийняли через загострення конфлікту з Ізраїлем та США, що підвищило ризики для безпеки великих скупчень людей.