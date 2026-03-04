Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пояснив 24 Каналу, що хоча швидке повалення без розколу еліт малоймовірне, після цієї війни Іран неминуче стане принципово іншою державою.

Чи призведе війна в Ірані до зміни режиму?

Син Хаменеї Моджтаба не має підтримки інших впливових гравців в іранському керівництві – тому його поява на авансцені може бути або зондуванням реакції, або свідченням того, що він сам боїться опинитися наступною мішенню.

Корпус вартових ісламської революції, секретар Ради нацбезпеки, спікер парламенту тягнуть у різні боки. Якщо рішення приймається під тиском одних генералів, інші його відкликають. Фактично немає кому дзвонити – телефону Ірану не існує,

– зазначив Данилов.

Навіть якщо іранський режим фізично виживе, він безповоротно втратив сакральність і легітимність. Однак самої втрати легітимності недостатньо для повалення режиму – для цього потрібні або наземна операція, або повстання зсередини.

"Без розколу еліт говорити про кардинальну зміну режиму не доводиться. Але після цієї війни Іран однозначно стане іншою державою – з іншими центрами влади, іншими бенефіціарами та іншою культурою прийняття рішень", – зазначив Данилов.

Зверніть увагу! Політтехнолог Тарас Загородній зазначив, що у разі затягування конфлікту через опір Ірану, США можуть вдатися до більш радикальних заходів, зокрема знищення внутрішньої інфраструктури, що забезпечує газопостачання. Крім того, деякі сусідні держави можуть долучитися до дестабілізації, що в перспективі може призвести до розділу країни.

Що ще відомо про ситуацію в Ірані?