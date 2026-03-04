Нову дату і час церемонії наразі не оголошують. Про це повідомило іранське агентство Tasnim.

Що відомо про перенесення церемонії прощання?

Влада Ірану перенесли поховання верховного лідера Алі Хаменеї, які мали розпочатися 4 березня, на невизначений термін.

Церемонія прощання – триденна і мала включати можливість для мирян прийти до приміщення молитовної зали та вшанувати тіло покійного – була спочатку запланована на вечір середи. Проте її вирішили відкласти через численні прохання з різних регіонів країни та необхідність підготувати належну інфраструктуру для великої кількості учасників.

Офіційно в Ірані пояснили, що перенесення пов’язане з організаційними та логістичними викликами – зокрема, великою кількістю запитів від людей, які прагнуть узяти участь у прощанні. Нову дату і час проведення церемонії пообіцяли оголосити пізніше.

Перенесення траурних заходів також відбулося на тлі значної ескалації конфлікту. В останні дні над регіоном загострилася ситуація через серію авіаударів США та Ізраїлю по цілях в Ірані, у тому числі по об’єктах, пов’язаних з уточненням наступника Хаменеї. Це викликало серйозні побоювання щодо безпеки великих скупчень людей, які мали зібратися на траурні заходи.

Що відомо про Хаменеї та реакцію іранців на його смерть?