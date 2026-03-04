Новую дату и время церемонии пока не объявляют. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Смотрите также После устранения Хаменеи: вероятна ли ликвидация Путина и как события в Иране пошатнули его безопасность

Что известно о переносе церемонии прощания?

Власти Ирана перенесли похороны верховного лидера Али Хаменеи, которые должны были начаться 4 марта, на неопределенный срок.

Церемония прощания – трехдневная и должна была включать возможность для мирян прийти в помещение молитвенного зала и почтить тело покойного – была изначально запланирована на вечер среды. Однако ее решили отложить из-за многочисленных просьб из разных регионов страны и необходимости подготовить надлежащую инфраструктуру для большого количества участников.

Официально в Иране объяснили, что перенос связан с организационными и логистическими вызовами – в частности, большим количеством запросов от людей, которые стремятся принять участие в прощании. Новую дату и время проведения церемонии пообещали объявить позже.

Перенос траурных мероприятий также произошло на фоне значительной эскалации конфликта. В последние дни над регионом обострилась ситуация из-за серии авиаударов США и Израиля по целям в Иране, в том числе по объектам, связанных с уточнением преемника Хаменеи. Это вызвало серьезные опасения относительно безопасности больших скоплений людей, которые должны были собраться на траурные мероприятия.

Что известно о Хаменеи и реакции иранцев на его смерть?