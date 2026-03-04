Посол України в ПАР Олександр Щерба гостро відповів офіційним представникам іранської влади. До того ж він опублікував свою відповідь у фейсбуці.

Що відповіли в Україні про вшанування пам'яті Хаменеї?

Україна не буде вшановувати пам'ять Хаменеї і вбитих іранських військових лідерів. І от чому.

Як військові союзники Російської Федерації, лідери Ірану заплямували себе кров'ю тисяч українських громадян – чоловіків і жінок, дітей і літніх людей, – убитих за допомогою сумнозвісних іранських дронів Shahed та іншої військової технології, яку ваш уряд так охоче постачав Росії. Ваші лідери були співучасниками нескінченного горя, якого зазнали цивільні українці,

– нагадав Олександр Щерба.

Він підкреслив: не знає іранського посла особисто й розуміє, що "інколи хорошим дипломатам доводиться представляти поганих лідерів та їхню політику". Водночас і не буде висловлювати скорботу щодо людей, чия смерть скорботи не викликає.

"Як віруюча людина, я намагаюся не радіти смерті інших людей – навіть тих, хто свідомо вирішив бути мучителем мого народу, який не вчинив вашому нічого поганого. Але як людина, що три роки жила у Києві під щоденні завивання іранських машин смерті, я не можу не бажати, щоб кожен злочинець отримав по заслугах за те, що вчинив. Якщо не перед людьми, то перед Богом", – додав представник України.

Цікаво! Олександр Щерба не є послом України в Ірані, він посол України в ПАР. Саме посольство Ірану в ПАР запропонувало українцям висловити скорботу за Хаменеї.



Проте на сторінці посольства Ірану в Україні теж є інформація про цю книгу – охочих закликають залишати свої співчуття та слова підтримки в офісі на вулиці Круглоуніверситетській. На сторінках посольства України в Ірані немає згадок про загиблого Хаменеї.

