Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що так налякало Росію і які висновки вона зробила. Він зауважив про зовнішні виклики, які змушують Кремль вдатися до безпрецедентних заходів.

Чому у Москві блокували інтернет?

Жовтенко наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони довкола резиденції Путіна говорить насамперед про те, що для кремлівського режиму найголовніше захистити життя і здоров'я свого верховного правителя та його сім'ї, ніж російські НПЗ, порти та інші об'єкти.

Однак ще один важливий чинник – це ситуація в Ірані, де США у перші дні операції ліквідували верхівку країни. Кремль за цим дуже пильно спостерігав, а Путін особисто та його оточення дуже нервово і емоційно відреагували, за його словами, на вбивство Алі Хаменеї.

"Після цього у Москві та Петербурзі почали блокувати інтернет, особливо у центрах міст, де зосереджені адміністративні будівлі. Росіяни усвідомили, що планування удару по іранській верхівці здійснювалося, зокрема, завдяки збору інформації з відкритих джерел, наприклад, з вебкамер на вулицях. Це був перший дзвіночок особисто Путіну про те, що потрібно діяти", – зауважив експерт із міжнародної безпеки.

Важливо! За даними із супутникових знімків, у березні 2026 року довкола резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових веж із "Панцирями-С1". Завдяки чому загальна кількість систем ППО у цьому районі становить 27 одиниць. Вежі з "Панцирями" навколо резиденції Путіна на Валдаї розташовані двома кільцями великого та малого діаметра.

Сучасні системи штучного інтелекту, за його словами, які американці використали для планування операції в Ірані, легко отримують доступ до даних щодо місцеперебування, пересування, графіку роботи представників військово-політичного керівництва країни, аналізують їх і планують удари. Тому доступ до них в Росії перекрили.

Водночас останні тижні Путін фактично зник з публічного простору. Російські z-пабліки писали про те, що зустрітися з ним фізично в період, поки тривала активна фаза операція США проти Ірану, було практично неможливо. Ніхто не знав, крім найближчого його оточення, де він перебуває, пересувається, а всі його зустрічі переносилися на кілька тижнів вперед,

– пояснив Тарас Жовтенко.

Тому посилення протиповітряної оборони довкола резиденції Путіна на Валдаї є, за його словами, абсолютно логічним. Тому що якщо його немає у Москві, то він перебуває в одній з резиденцій. Збільшення кількості батарей ППО довкола Валдаю чітко показує, впевнений експерт, де є Путін, навіть без інформації з вебкамер.

Це передусім страх путінського режиму і особисто Путіна після подій в Ірані. Крім того, як відзначив експерт із міжнародної безпеки, росіяни спостерігають зростаючі спроможності України щодо далекобійних дронів та ракет, які залітають вглиб російської території. Ця зброя завдає з кожним разом точніші та руйнівніші удари по чутливих об'єктах росіян.

Що відбувається в Росії?