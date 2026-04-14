Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что так напугало Россию и какие выводы она сделала. Он отметил внешние вызовы, которые заставляют Кремль прибегнуть к беспрецедентным мерам.
Почему в Москве блокировали интернет?
Жовтенко отметил, что укрепление противовоздушной обороны вокруг резиденции Путина говорит прежде всего о том, что для кремлевского режима самое главное защитить жизнь и здоровье своего верховного правителя и его семьи, чем российские НПЗ, порты и другие объекты.
Однако еще один важный фактор – это ситуация в Иране, где США в первые дни операции ликвидировали верхушку страны. Кремль за этим очень пристально наблюдал, а Путин лично и его окружение очень нервно и эмоционально отреагировали, по его словам, на убийство Али Хаменеи.
"После этого в Москве и Петербурге начали блокировать интернет, особенно в центрах городов, где сосредоточены административные здания. Россияне осознали, что планирование удара по иранской верхушке осуществлялось, в частности, благодаря сбору информации из открытых источников, например, с вебкамер на улицах. Это был первый звоночек лично Путину о том, что нужно действовать", – заметил эксперт по международной безопасности.
Важно! По данным со спутниковых снимков, в марте 2026 года вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с "Панцирями-С1". Благодаря чему общее количество систем ПВО в этом районе составляет 27 единиц. Башни с "Панцирями" вокруг резиденции Путина на Валдае расположены двумя кольцами большого и малого диаметра.
Современные системы искусственного интеллекта, по его словам, которые американцы использовали для планирования операции в Иране, легко получают доступ к данным о местонахождении, передвижения, графике работы представителей военно-политического руководства страны, анализируют их и планируют удары. Поэтому доступ к ним в России перекрыли.
В то же время последние недели Путин фактически исчез из публичного пространства. Российские z-паблики писали о том, что встретиться с ним физически в период, пока длилась активная фаза операция США против Ирана, было практически невозможно. Никто не знал, кроме ближайшего его окружения, где он находится, передвигается, а все его встречи переносились на несколько недель вперед,
– объяснил Тарас Жовтенко.
Поэтому усиление противовоздушной обороны вокруг резиденции Путина на Валдае является, по его словам, абсолютно логичным. Потому что если его нет в Москве, то он находится в одной из резиденций. Увеличение количества батарей ПВО вокруг Валдая четко показывает, уверен эксперт, где Путин, даже без информации с вебкамер.
Это прежде всего страх путинского режима и лично Путина после событий в Иране. Кроме того, как отметил эксперт по международной безопасности, россияне наблюдают растущие способности Украины по дальнобойных дронов и ракет, которые залетают вглубь российской территории. Это оружие наносит с каждым разом более точные и разрушительные удары по чувствительным объектам россиян.
Что происходит в России?
После событий в Иране, когда была ликвидирована верхушка страны, в частности верховного лидера Али Хаменеи, Владимир Путин перестал появляться в публичных местах и свел к минимуму проведение встреч. Например, было фактически отменены торжества по случаю годовщины оккупации Крыма. Путин лишь кратко упомянул о технических вопросах на совещании.
По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, причина такого поведения Путина связана с внешней ситуацией, в частности, с похищением Николаса Мадуро, ликвидацией Али Хаменеи и другого военного руководства.
Однако политтехнолог обращает внимание, что значительно важнее являются внутренние угрозы для главы Кремля, ведь он начал больше бояться собственного окружения, чем внешних факторов. Поэтому исчезновение Путина является скорее не тактической паузой, а признаком серьезного внутреннего кризиса в Кремле.