Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов объяснил 24 Каналу, что хотя быстрое свержение без раскола элит маловероятно, после этой войны Иран неизбежно станет принципиально другим государством.

Приведет ли война в Иране к смене режима?

Сын Хаменеи Моджтаба не имеет поддержки других влиятельных игроков в иранском руководстве – поэтому его появление на авансцене может быть или зондированием реакции, или свидетельством того, что он сам боится оказаться следующей мишенью.

Корпус стражей исламской революции, секретарь Совета нацбезопасности, спикер парламента тянут в разные стороны. Если решение принимается под давлением одних генералов, другие его отзывают. Фактически некому звонить – телефона Ирана не существует,

– отметил Данилов.

Даже если иранский режим физически выживет, он безвозвратно потерял сакральность и легитимность. Однако самой потери легитимности недостаточно для свержения режима – для этого нужны либо наземная операция, либо восстание изнутри.

"Без раскола элит говорить о кардинальной смене режима не приходится. Но после этой войны Иран однозначно станет другим государством – с другими центрами власти, другими бенефициарами и другой культурой принятия решений", – отметил Данилов.

Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что в случае затягивания конфликта из-за сопротивления Ирана, США могут прибегнуть к более радикальным мерам, в частности уничтожению внутренней инфраструктуры, обеспечивающей газоснабжение. Кроме того, некоторые соседние государства могут присоединиться к дестабилизации, что в перспективе может привести к разделу страны.

Что еще известно о ситуации в Иране?