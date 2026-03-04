Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов объяснил 24 Каналу, что хотя быстрое свержение без раскола элит маловероятно, после этой войны Иран неизбежно станет принципиально другим государством.
Смотрите также: Иран предлагает Киеву выразить скорбь по Хаменеи: Украина остро ответила
Приведет ли война в Иране к смене режима?
Сын Хаменеи Моджтаба не имеет поддержки других влиятельных игроков в иранском руководстве – поэтому его появление на авансцене может быть или зондированием реакции, или свидетельством того, что он сам боится оказаться следующей мишенью.
Корпус стражей исламской революции, секретарь Совета нацбезопасности, спикер парламента тянут в разные стороны. Если решение принимается под давлением одних генералов, другие его отзывают. Фактически некому звонить – телефона Ирана не существует,
– отметил Данилов.
Даже если иранский режим физически выживет, он безвозвратно потерял сакральность и легитимность. Однако самой потери легитимности недостаточно для свержения режима – для этого нужны либо наземная операция, либо восстание изнутри.
"Без раскола элит говорить о кардинальной смене режима не приходится. Но после этой войны Иран однозначно станет другим государством – с другими центрами власти, другими бенефициарами и другой культурой принятия решений", – отметил Данилов.
Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний отметил, что в случае затягивания конфликта из-за сопротивления Ирана, США могут прибегнуть к более радикальным мерам, в частности уничтожению внутренней инфраструктуры, обеспечивающей газоснабжение. Кроме того, некоторые соседние государства могут присоединиться к дестабилизации, что в перспективе может привести к разделу страны.
Что еще известно о ситуации в Иране?
- Утром 28 февраля началась масштабная операция против Ирана. США и Израиль стремятся уничтожить ракетную инфраструктуру страны, включая ядерные объекты, хранилищами ракет, пусковыми установками и военным флотом Ирана.
- Иранскую ракету, которая вошла в воздушное пространство Турции, уничтожили силы НАТО. Это первый случай, когда подразделения Альянса перехватили ракету иранского производства.
- Церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи отложили на неопределённое время.
Решение приняли из-за обострения конфликта с Израилем и США, что повысило риски для безопасности больших скоплений людей.