Об этом он рассказал в своем первом публичном выступлении с начала новых боевых действий против Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Что сказал Нетаньяху?

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль продолжит реагировать на любые угрозы для его территории.

После того, как Иран напал на Израиль в поддержку "Хезболлы", после ответных ударов Израиля по группе в Бейруте, я приказал ЦАХАЛу нанести удар по военным и экономическим целям по всему Ирану,

– сказал в видеообращении Нетаньяху.

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Политик отметил, что сейчас огонь на этом фронте был остановлен. Он заявил, что в результате израильских ударов террористический режим в Тегеране был поражен и перестал нападать.

Нетаньяху предупредил, что готов использовать силу еще. По его мнению, террористический режим сделает ошибку, если захочет напасть снова.

Политик убежден, что Ирак и "Хезболла" слабее, чем когда-либо, а Израиль сильнее чем раньше. Он подчеркнул, что борьба Израиля с его врагами еще не закончена.

За прошедшие сутки Иран и "Хезболла" пытались навязать нам новое уравнение. Они думали, что могут начать нападения из Ливана и Ирана на Израиль, и что мы не будем действовать. Этого не произошло, и этого не произойдет. Не при мне,

– сообщил премьер-министр.

Он добавил, что военные продолжат действовать на юге Ливана, чтобы уничтожить всю террористическую инфраструктуру "Хезболлы".

Что Нетаньяху сказал о Трампе?

Израильский премьер подчеркнул, что передал это сообщение президенту США. В последние дни Дональд Трамп неоднократно давил на Израиль, чтобы он не эскалировал ситуацию. Американский президент объяснял это попыткой сохранить текущие переговоры между США и Ираном по соглашению.

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы будем использовать его, когда это необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как я говорю это в моих хороших разговорах с моим другом президентом Трампом",

– сказал Беньямин Нетаньяху.

Актуальные новости Израиля

Израильские военные 7 июня нанесли удар по южному пригороду Бейрута Дахия, которое считается одним из главных оплотов "Хезболлы" в Ливане. Это первая атака по району после заключения соглашения о прекращении огня между сторонами. В Иерусалиме заявили, что удар стал ответом на ракетный обстрел территории Израиля.

После того Иран впервые после апрельского прекращения огня выпустил ракеты по территории Израиля. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир первым отреагировал на удары и заявил, что Тегеран заплатит за это. Другие израильские чиновники заявили местным медиа, что страна обязательно ответит на ракетную атаку.