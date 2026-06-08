Про це він розповів у своєму першому публічному виступі з початку нових бойових дій проти Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Що сказав Нетаньягу?

Прем'єр-міністр підкреслив, що Ізраїль продовжить реагувати на будь-які загрози для його території.

Після того, як Іран напав на Ізраїль на підтримку "Хезболли", після ударів Ізраїлю у відповідь по групі в Бейруті, я наказав ЦАХАЛу завдати удару по військових та економічних цілях по всьому Ірану,

– сказав у відеозверненні Нетаньягу.

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Політик зазначив, що наразі вогонь на цьому фронті був зупинений. Він заявив, що внаслідок ізраїльських ударів терористичний режим в Тегерані був уражений та перестав нападати.

Нетаньягу попередив, що готовий використати силу ще. На його думку, терористичний режим зробить помилку, якщо захоче напасти знову.

Політик переконаний, що Ірак та "Хезболла" слабкіші, ніж будь-коли, а Ізраїль сильніший ніж раніше. Він підкреслив, що боротьба Ізраїлю з його ворогами ще не закінчена.

За минулу добу Іран і "Хезболла" намагалися нав’язати нам нове рівняння. Вони думали, що можуть почати напади з Лівану та Ірану на Ізраїль, і що ми не будемо діяти. Цього не сталося, і цього не станеться. Не при мені,

– повідомив прем'єр-міністр.

Він додав, що військові продовжать діяти на півдні Лівану, щоб знищити всю терористичну інфраструктуру "Хезболли".

Що Нетаньягу сказав про Трампа?

Ізраїльський прем'єр підкреслив, що передав це повідомлення президенту США. Останніми днями Дональд Трамп неодноразово тиснув на Ізраїль, щоб він не ескалював ситуацію. Американський президент пояснював це намаганням зберегти поточні переговори між США та Іраном щодо угоди.

"Ізраїль має повне право на самооборону, і ми будемо використовувати його, коли це необхідно. Я кажу це вам, дорогі громадяни Ізраїлю, так само, як я кажу це в моїх хороших розмовах з моїм другом президентом Трампом",

– сказав Беньямін Нетаньягу.

Актуальні новини Ізраїля

Ізраїльські військові 7 червня завдали удару по південному передмістю Бейрута Дахія, яке вважається одним із головних оплотів "Хезболли" в Лівані. Це перша атака по району після укладення угоди про припинення вогню між сторонами. В Єрусалимі заявили, що удар став відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.

Після того Іран уперше після квітневого припинення вогню випустив ракети по території Ізраїлю. Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір першим відреагував на удари та заявив, що Тегеран заплатить за це. Інші ізраїльські посадовці заявили місцевим медіа, що країна обов'язково відповість на ракетну атаку.