Как отметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, курды – это почти 40-миллионный народ, который не имеет собственного государства. Он компактно проживает на территории сразу нескольких стран: Турции, Сирии, Ирана и Ирака.
Что может ждать Иран?
Вполне вероятно, что США могут договориться с курдами и привлечь их к наземной операции. Но пока непонятно, как американцы возьмут под контроль нефть Ирана. Стоит напомнить, что одной из причин для начала операции было сдерживание Китая и контроль над нефтяными потоками.
Известно, что Иран экспортирует нефть в Китай, поэтому США хотят завладеть этим производством, решать куда ее направлять. Это ключевая история в этом конфликте. Если американцы получат контроль над нефтью, то уже неважно сколько раз Иран будет называть себя победителем,
– подчеркнул Тарас Загородний.
Так же Венесуэла считает себя в выигрыше, потому что США якобы захватили "только Николаса Мадуро", а не всех чиновников. Впрочем понятно, что все это не более, чем оправдание и отрицание реального положения дел.
Если Иран будет сопротивляться и конфликт затянется, тогда США могут перейти к более радикальным шагам. Например, уничтожать внутреннюю инфраструктуру, которая обеспечивает газом Иран. Некоторые соседи Ирана также могут принять участие в расшатывании ситуации, которое в конечном итоге может привести к разделению страны.
Так что, самое важное в этой операции – энергоносители и безопасность Израиля. Ради этого войска союзников продолжают наносить удары.
Какова ситуация в Иране сейчас?
- Силы Израиля и США фактически "стирают" столицу Ирана - Тегеран. Весь день там раздаются взрывы, а западные обозреватели характеризуют все, происходящее, как "апокалиптические сцены". В Израиле объяснили, что во время десятой волны ударов удалось уничтожить иранские системы ПВО и обнаружения, которые представляли угрозу для израильских самолетов.
- В США 4 марта подвели итоги операции "Эпическая ярость" В ней задействованы более, чем 50 тысяч американских военных, около 200 истребителей, уже использовано более 2000 боеприпасов. С 28 февраля Иран потерял 17 кораблей, в том числе одну подводную лодку. Всего за 100 часов с начала операции удалось атаковать более 2000 целей.
- У побережья Шри-Ланки 4 марта атаковали иранский корабль. Удар нанесли с американской подводной лодки. Известно, что 140 человек пропали без вести, еще почти 80 ранены. Всего на борту находились 180 моряков.