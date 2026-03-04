Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны Шри-Ланки.

Что известно об инциденте вблизи Шри-Ланки?

Днем 4 марта, подводная лодка атаковала иранский военный корабль IRIS Dena, который находился вблизи побережья Шри-Ланки.

По данным Минобороны, в результате инцидента без вести пропал по меньшей мере 101 человек. Еще 78 человек получили ранения – 30 из них госпитализированы в больницу в порту Галле. Всего, по словам министра иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херата, на борту находилось 180 моряков.

В то же время глава МИД воздержался от ответа на вопрос о причастности к атаке военных США или Израиля.

Местные власти сообщили BBC, что корабль Ирана подал первый сигнал тревоги на рассвете 4 марта. Поэтому к IRIS Dena сразу были направлены военно-морские и военно-воздушные силы страны, которые имели целью спасти экипаж судна.