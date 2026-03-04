Западные обозреватели пишут об "апокалиптических сценах" в Тегеране. Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в Иране днем 4 марта?

В сети пишут, что удары не прекращаются, стирая Тегеран с лица земли.

Апокалиптические сцены в Тегеране. Непрерывные воздушные атаки США и Израиля,

– отметили в Clash Report.

На видео, распространенных в сети, хорошо заметно черный и белый дым над городом.

Последствия ударов по Тегерану сегодня: смотрите видео

В Израиле взяли на себя ответственность за удары. Там объяснили, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) "демонтировали системы обороны и обнаружения иранского террористического режима в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране".

Во время десятой волны ударов израильских ВВС, управляемых разведкой Израиля по всему Тегерану, истребители нацелились на инфраструктуру аэропорта "Мехрабад" в Тегеране. В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским террористическим режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС,

– говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Показываем Мехрабад на карте:

Как заявлено, Израиль продолжает разрушать всю инфраструктуру "иранского террористического режима" по всему Ирану.

США "только начинают"