Западные обозреватели пишут об "апокалиптических сценах" в Тегеране. Детали собрал 24 Канал.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Что известно о взрывах в Иране днем 4 марта?
В сети пишут, что удары не прекращаются, стирая Тегеран с лица земли.
Апокалиптические сцены в Тегеране. Непрерывные воздушные атаки США и Израиля,
– отметили в Clash Report.
На видео, распространенных в сети, хорошо заметно черный и белый дым над городом.
Последствия ударов по Тегерану сегодня: смотрите видео
В Израиле взяли на себя ответственность за удары. Там объяснили, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) "демонтировали системы обороны и обнаружения иранского террористического режима в аэропорту "Мехрабад" в Тегеране".
Во время десятой волны ударов израильских ВВС, управляемых разведкой Израиля по всему Тегерану, истребители нацелились на инфраструктуру аэропорта "Мехрабад" в Тегеране. В рамках удара были уничтожены системы обороны и обнаружения, которые использовались иранским террористическим режимом и представляли угрозу для самолетов израильских ВВС,
– говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Показываем Мехрабад на карте:
Как заявлено, Израиль продолжает разрушать всю инфраструктуру "иранского террористического режима" по всему Ирану.
США "только начинают"
Тем временем министр войны США Пит Хегсет на брифинге заявил, что Америка только начинает. Это заявление укладывается в логику предыдущих, ведь 3 марта новые удары анонсировал и сам Дональд Трамп, и Марко Рубио. Некоторые перевели слова президента США как "мы выбиваем из Ирана дерьмо".
Также Хегсет сказал, что США контролируют небо над Ираном. Истребителей и бомбардировщиков все больше и больше.