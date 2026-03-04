Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, какие вопросы важно согласовать США с Ираном для того, чтобы был исчерпан конфликт. Он считает, чем дольше Тегеран продержится в этом противостоянии, тем на меньшие уступки Вашингтону он пойдет.

В чем интерес США в отношении Ирана?

Корниенко отметил, если Иран в ближайшее время будет сигнализировать о начале переговоров, то требования Дональда Трампа будут максимальным. Если же Тегеран решит продержаться дольше, а это означает риски для конкретных людей, руководства страны, которое заботится о своем физическом выживании, и ему это удастся, тогда условия сделки будут другими.

К слову. В МАГАТЭ заявили, что не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия. Однако в агентстве обеспокоены из-за значительных запасов в стране обогащенного урана, приближенного к оружейному классу. Кроме того, Иран ограничивает доступ инспекторов к своим объектам. Также пока Тегеран не начнет сотрудничать с МАГАТЭ в вопросах гарантий, агентство не сможет подтвердить, что ядерная программа Ирана имеет мирный характер.

"На переговорах встанет вопрос ядерной сделки, передачи обогащенного урана, ликвидации ядерных объектов и дальнейших попыток разработки ядерного оружия. Кроме того, возможно теперь добавится еще энергетическое сотрудничество", – предположил он.

Речь идет о допуске американских компаний к разработке или управлению нефтяными ресурсами Ирана. Условно, это легализация нефти.

Если ситуация сложится так, что иранская нефть будет под американским контролем, тогда США нужно будет ее продавать, как было с венесуэльской нефтью. Соединенные Штаты тогда начали ускоренно давить на Индию, потому что им нужен свободный рынок,

– объяснил основатель аналитического сообщества Resurgam.

Если в США появится больший объем легализованной нефти, им придется искать дополнительные рынки ее потребления. Поскольку Китай менее заинтересован в закупке этой нефти по более высоким ценам, то остается Индия. И это, по мнению Дмитрия Корниенко, приведет к положительным моментам.

