Председатель руководящего совета Центра исследований безопасности CENSS Вадим Черныш рассказал 24 Каналу, что это было политическое заявление, целью которого было не отвергнуть тех представителей иранского режима, которые готовы пойти на сделку с Соединенными Штатами. Нечто похожее происходило в Венесуэле.

Чего на самом деле добиваются США?

По словам Черныша, возможно, Соединенные Штаты сейчас имеют целью ослабить центральную власть в Иране. Они могут это сделать через регионы.

Это может произойти благодаря провинциям. К примеру, там есть Белуджистан, где проживают белуджи, которые постоянно участвуют в процессах. Часть азербайджанцев живет в Иране. В общем там где-то 60% населения – персы, 40% – другие народности. Там много проблем, на которые можно давить,

– сказал Черныш.

Вполне вероятно, что одна из целей США – ослабить влияние режима на провинции. Если удастся это реализовать, то центробежное движение будет еще сильнее.

Дональд Трамп назвал цели операции на Ближнем Востоке. По его словам, иранская программа разработки баллистических ракет создавала угрозу, в частности, для Соединенных Штатов. Также там не допустят, чтобы Иран создал ядерное оружие.

Новые заявления Трампа по Ирану