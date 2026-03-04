Голова керівної ради Центру безпекових досліджень CENSS Вадим Черниш розповів 24 Каналу, що це була політична заява, метою якої було не відкинути тих представників іранського режиму, що готові піти на угоду зі Сполученими Штатами. Щось схоже відбувалося у Венесуелі.

Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна

Чого насправді добиваються США?

За словами Черниша, можливо, Сполучені Штати зараз мають на меті послабити центральну владу в Ірані. Вони можуть це зробити через регіони.

Це може відбутися завдяки провінціям. До прикладу, там є Белуджистан, де проживають белуджі, які постійно беруть участь в процесах. Частина азербайджанців живе в Ірані. Загалом там десь 60% населення – перси, 40% – інші народності. Там багато проблем, на які можна тиснути,

– сказав Черниш.

Цілком вірогідно, що одна з цілей США – послабити вплив режиму на провінції. Якщо вдасться це реалізувати, то відцентровий рух буде ще сильнішим.

Зверніть увагу! Дональд Трамп назвав цілі операції на Близькому Сході. За його словами, іранська програма розробки балістичних ракет створювала загрозу, зокрема, для Сполучених Штатів. Також там не допустять, аби Іран створив ядерну зброю.

Нові заяви Трампа щодо Ірану