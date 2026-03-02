Про це американський президент розповів газеті "New York Post".

Чи введуть США війська в Іран?

Дональд Трамп зізнався журналістам, що допускає можливість введення військ США на територію Ірану, якщо цього потребуватиме ситуація. Він зазначив, що операція на Близькому Сході посприяла ліквідації низки ключових осіб режиму.

Я не маю жодних сумнівів щодо військових на місцях – як каже кожен президент: "На місцях не буде жодних військових". Я цього не кажу,

– заявив він.

Водночас американський президент відкинув опитування громадян США, які показують, що багато людей не схвалюють його рішення щодо військової операції в Ірані, заявивши, що насамперед він "має вчинити правильно".

Згідно з опитуванням CBS News, яке провели ще у лютому, 51% американців підтримали б військові дії проти Ірану, щоб зупинити розробку ядерної зброї. Ще 38% висловилися за переговори з Тегераном дипломатичним шляхом.

Також 22% виступають за санкційний тиск на Іран або взагалі не втручатися у конфлікт. Утім, американський президент зізнався, що хоч "опитування дуже хороші", проте йому "байдуже" на результати, які вони показали.

Як Трамп коментував операцію на Близькому Сході?