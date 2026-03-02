Така заява пролунала під час інтерв'ю Трампа для CNN. Лідер США поговорив зі ЗМІ телефоном.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Що Трамп сказав про війну в Ірані?

Якщо дослівно, то Трамп сказав про "велику хвилю". Судячи з усього, мова про хвилю нових ударів по Ірану.

Ми ще навіть не почали завдавати їм серйозних ударів – велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля незабаром настане,

– сказав Трамп.

Він "думає, що все йде дуже добре". Адже США мають найкращі збройні сили в світі та використовують їх.

Що ж до іранців, то Америка "хоче, щоб усі залишалися вдома, на вулиці небезпечно".

На запитання, чи робить США щось більше, ніж військове вторгнення, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною від режиму, Трамп відповів: "Так",

– цитують його журналісти.

Цікаво! О 18:00 за Києвом Трамп має виступити з новою заявою щодо Ірану.

Найбільше Трампа здивувало те, що Іран напав на своїх сусідів – Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Ми були здивовані. Ми сказали їм: "Ми з цим впораємося", а тепер вони хочуть боротися. І вони агресивно борються. Вони збиралися бути дуже мало залучені, а тепер наполягають на своїй участі,

– пояснив лідер США.

Також він наголосив, що Америка знищила все іранське керівництво за день – значно швидше, ніж планувала. Тобто війна фактично йде, випереджаючи графік.

Порозумітися мирним шляхом з іранцями не вдалося, заявив Трамп. І вони не погодяться припинити збагачення урану.