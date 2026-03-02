Коли Трамп прибув до Флориди, маєток слугував імпровізованою командною кімнатою для початку атаки на Іран. Про це повідомили в CNN.
Як Трамп контролює війну в Ірані зі свого маєтку?
На зустрічі у Флориді були присутні директор ЦРУ, державний секретар, міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів.
У маєтку тривала вечірка, під час якої гості танцювали й випивали. Тим часом найвище керівництво США у невеликій кімнаті починало військову операцію в Ірані. Лідер США попрощався з присутніми, побажав усім гарного вечора і пішов "на роботу".
Трамп розмовляє з головою свого апарату Сьюзі Вайлз у маєтку / Фото Білого дому
За весь час Білий дім опублікував лише два відеозвернення Трампа. Перше – щодо оголошення надзвичайного стану, і друге – про смерть Алі Хаменеї.
Які ще операції проводилися з маєтку?
Президент США у 2020 році зустрівся в маєтку з високопосадовцями, для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо ліквідації Касема Сулеймані.
У ніч на 3 січня 2020 року війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинув командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
В одній з кімнат Трамп санкціонував удари по Сирії із застосуванням хімічної зброї у 2017 році. Лише за останній рік лідер США у Мар-а-Лаго розпочав:
- повітряну кампанію проти повстанців у Ємені;
- ініціював запуск ракет "Томагавк" по таборах ІДІЛ (Ісламська держава – 24 Канал) у Нігерії;
- провів місію із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.
У виданні зазначили, що після початку операції США в Ірані цими вихідними Секретна служба заявила, що посилює безпеку навколо Мар-а-Лаго разом з Білим домом.
Останні новини про ситуацію в Ірані
Ізраїль завдав безпрецедентного удару по Ірану, ослабивши його військове керівництво. Після атаки пролунали заяви про ліквідацію ключових фігур іранського режиму.
Іран підтвердив смерть верховного лідера Алі Хаменеї, який загинув унаслідок операції Ізраїлю та США. Країна оголосила 40-денний траур.
Вранці 2 березня Іран атакував Кувейт. Під удар потрапило американське посольство, над будівлею дипломатичного відомства здіймався дим.