Коли Трамп прибув до Флориди, маєток слугував імпровізованою командною кімнатою для початку атаки на Іран. Про це повідомили в CNN.

Як Трамп контролює війну в Ірані зі свого маєтку?

На зустрічі у Флориді були присутні директор ЦРУ, державний секретар, міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

У маєтку тривала вечірка, під час якої гості танцювали й випивали. Тим часом найвище керівництво США у невеликій кімнаті починало військову операцію в Ірані. Лідер США попрощався з присутніми, побажав усім гарного вечора і пішов "на роботу".



Трамп розмовляє з головою свого апарату Сьюзі Вайлз у маєтку / Фото Білого дому

За весь час Білий дім опублікував лише два відеозвернення Трампа. Перше – щодо оголошення надзвичайного стану, і друге – про смерть Алі Хаменеї.

Які ще операції проводилися з маєтку?

Президент США у 2020 році зустрівся в маєтку з високопосадовцями, для того, щоб прийняти остаточне рішення щодо ліквідації Касема Сулеймані.

У ніч на 3 січня 2020 року війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинув командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

В одній з кімнат Трамп санкціонував удари по Сирії із застосуванням хімічної зброї у 2017 році. Лише за останній рік лідер США у Мар-а-Лаго розпочав:

повітряну кампанію проти повстанців у Ємені;

ініціював запуск ракет "Томагавк" по таборах ІДІЛ (Ісламська держава – 24 Канал ) у Нігерії;

) у Нігерії; провів місію із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

У виданні зазначили, що після початку операції США в Ірані цими вихідними Секретна служба заявила, що посилює безпеку навколо Мар-а-Лаго разом з Білим домом.

