Когда Трамп прибыл во Флориду, поместье служило импровизированной командной комнатой для начала атаки на Иран. Об этом сообщили в CNN.
Как Трамп контролирует войну в Иране из своего поместья?
На встрече во Флориде присутствовали директор ЦРУ, государственный секретарь, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов.
В имении продолжалась вечеринка, во время которой гости танцевали и выпивали. Тем временем высшее руководство США в небольшой комнате начинало военную операцию в Иране. Лидер США попрощался с присутствующими, пожелал всем хорошего вечера и ушел "на работу".
Трамп разговаривает с главой своего аппарата Сьюзи Уайлз в поместье / Фото Белого дома
За все время Белый дом опубликовал только два видеообращения Трампа. Первое – об объявлении чрезвычайного положения, и второе – о смерти Али Хаменеи.
Какие еще операции проводились из имения?
Президент США в 2020 году встретился в имении с высокопоставленными чиновниками, для того, чтобы принять окончательное решение о ликвидации Касема Сулеймани.
В ночь на 3 января 2020 года войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В результате этого погиб командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
В одной из комнат Трамп санкционировал удары по Сирии с применением химического оружия в 2017 году. Только за последний год лидер США в Мар-а-Лаго начал:
- воздушную кампанию против повстанцев в Йемене;
- инициировал запуск ракет "Томагавк" по лагерям ИГИЛ (Исламское государство – 24 Канал) в Нигерии;
- провел миссию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
В издании отметили, что после начала операции США в Иране в эти выходные Секретная служба заявила, что усиливает безопасность вокруг Мар-а-Лаго вместе с Белым домом.
Последние новости о ситуации в Иране
Израиль нанес беспрецедентный удар по Ирану, ослабив его военное руководство. После атаки прозвучали заявления о ликвидации ключевых фигур иранского режима.
Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи, который погиб в результате операции Израиля и США. Страна объявила 40-дневный траур.
Утром 2 марта Иран атаковал Кувейт. Под удар попало американское посольство, над зданием дипломатического ведомства поднимался дым.