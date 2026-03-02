Когда Трамп прибыл во Флориду, поместье служило импровизированной командной комнатой для начала атаки на Иран. Об этом сообщили в CNN.

Смотрите также В Сенате США не уверены, что Трамп правильно оценил угрозу со стороны Ирана, – Bloomberg

Как Трамп контролирует войну в Иране из своего поместья?

На встрече во Флориде присутствовали директор ЦРУ, государственный секретарь, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов.

В имении продолжалась вечеринка, во время которой гости танцевали и выпивали. Тем временем высшее руководство США в небольшой комнате начинало военную операцию в Иране. Лидер США попрощался с присутствующими, пожелал всем хорошего вечера и ушел "на работу".



Трамп разговаривает с главой своего аппарата Сьюзи Уайлз в поместье / Фото Белого дома

За все время Белый дом опубликовал только два видеообращения Трампа. Первое – об объявлении чрезвычайного положения, и второе – о смерти Али Хаменеи.

Какие еще операции проводились из имения?

Президент США в 2020 году встретился в имении с высокопоставленными чиновниками, для того, чтобы принять окончательное решение о ликвидации Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января 2020 года войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. В результате этого погиб командующий спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

В одной из комнат Трамп санкционировал удары по Сирии с применением химического оружия в 2017 году. Только за последний год лидер США в Мар-а-Лаго начал:

воздушную кампанию против повстанцев в Йемене;

инициировал запуск ракет "Томагавк" по лагерям ИГИЛ (Исламское государство – 24 Канал ) в Нигерии;

) в Нигерии; провел миссию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

В издании отметили, что после начала операции США в Иране в эти выходные Секретная служба заявила, что усиливает безопасность вокруг Мар-а-Лаго вместе с Белым домом.

Последние новости о ситуации в Иране