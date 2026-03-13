Главным преимуществом украинских систем является их стоимость – против дешевых "Шахедов" нужно использовать еще более дешевые перехватчики. Об этом пишет The New York Times.

Как украинские дроны-перехватчики выходят на рынок Ближнего Востока?

Украина уже отправила свои дроны-перехватчики на Ближний Восток. Поехали и команды для их управления. Эту помощь получили 3 американские союзники в Персидском заливе – Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Например, генеральный директор Uforce, конгломерата украинских стартапов в сфере оборонных технологий, Олег Рогинский рассказал, что телефоны не замолкают.

Обратите внимание. Компания Uforce производит много различной продукции. В частности, и скоростной морской дрон Magura, которые тоже могут защищать Персидский залив от атак с моря или сопровождать нефтяные танкеры.

Украина стремится использовать свой оборонный опыт для достижения политического признания партнерства в сфере безопасности с Соединенными Штатами и странами Европы, а также получить потенциально огромные прибыли для своей оборонной промышленности. Хотя пока о заключении сделок не объявлялось, рынок средств защиты от дронов для нефтяных месторождений и танкеров может достигать многих миллиардов долларов,

– пишет NYT, ссылаясь на украинских руководителей оборонной отрасли.

Украинские аналитики отмечают, что сначала технологии противодействия беспилотниками были собраны из готовых потребительских товаров и оборудования для видеоигр. Но теперь они могут конкурировать с обычными системами ПВО, при этом стоят они в разы дешевле.

"Самый распространенный тип украинских дронов, используемых для перехвата "Шахедов", напоминает игрушечную ракету. Он изготовлен из пластиковых деталей, напечатанных на 3D-принтере, имеет высоту около трех футов и приводится в движение с помощью электродвигателей и пропеллеров. Он развивает скорость около 320 километров в час и может поражать цели на высоте до 4,5 километра", – отметили в издании.

Журналисты также стали свидетелями запуска перехватчика "Литавр" от компании F-Drones.

Они рассказывают, как операторы в секретном офисе сидели, попивая кофе и листая свои телефоны, пока на радаре не появился российский дрон.

Одним нажатием переключателя операторы активировали управляемую через Интернет крышку на пусковой установке, размещенной в лесу за сотни километров. Быстролетающий дрон-перехватчик вылетел. С помощью джойстиков операторы могли направлять перехватчик к его цели в небе,

– пишет NYT.

Полковник, командир по подготовке Сил беспилотных систем Украины Олег Очкан тоже рассказал, что сидит там и занимается бумажной работой. Как только видит "Шахеда", встает и сбивает его, а потом возвращается к работе.

Поэтому такое дистанционное пилотирование может позволить клиентам украинских оборонных компаний покупать дроны вместе с услугами опытных операторов. Но им не нужно будет даже выезжать из Украины.

Украина просила США и Европу защитить наше небо с помощью систем противовоздушной обороны. Сейчас нас просят защищать их,

– отметил Анатолий Храпчинский, директор по развитию бизнеса компании Fly Group UA, производителя радаров для обнаружения дронов и систем радиоэлектронного подавления.

