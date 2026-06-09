Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что усиление атак по транспортной и топливной инфраструктуре оккупантов делают кризис для россиян на фронте более ощутимым. По его словам, современная война невозможна без стабильного снабжения войск.

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Почему удары по российской логистике важны?

Если логистические маршруты подвергаются поражениям, то обеспечивать можно только небольшие группы военных и только по воздуху.

Кирилл Сазонов отметил, что в последние недели Украина фактически усиливает огневой контроль над российской логистикой на Юге. В то же время главное значение имеют не отдельные удары по Крыму или топливным объектам, а влияние на основные маршруты обеспечения российских войск.

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Военный о значении ударов по российской логистике: видео

Он привел пример открытого обращения российских военных, которые находятся вблизи Новой Каховки на Херсонщине. Оккупанты жалуются на постоянный контроль неба украинскими дронами и фактическое разрушение логистики.

Какова ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте

Говорят (россияне – 24 Канал), что есть определенные проблемы с водой и продуктами, кроме того, не могут эвакуировать раненых, люди умирают, хотя их можно было спасти. Это очень деморализует противника,

– отметил военнослужащий.

Отдельной проблемой для оккупантов он назвал нехватку боеприпасов. По словам Сазонова, сами российские военные признают, что в случае украинского наступления им может не хватить ресурсов для обороны.

Россияне на Херсонском и Запорожском направлениях ввели официальные ограничения на использование боеприпасов. Это свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением. Недостаток снарядов обычно означает дефицит и других ресурсов, в частности мин, дронов и материального обеспечения.

Они (россияне – 24 Канал) оставляют позиции, и мне кажется, это тенденция. Ведь без логистики, без снабжения, без того, чтобы вывозить раненых, заводить резервы – воевать невозможно, и они будут отступать. Это такие "жесты доброй воли". Альтернатива – смерть или плен. Ничего другого мы предложить не можем,

– сказал Сазонов.

Он также подчеркнул, что Силы обороны недавно атаковали Донецкий аэропорт. Там, вероятно, были поражены склады, пункты управления и площадки запуска дронов.

Что происходит на Донецком направлении: карта

Кроме того, очень важно то, что наши военные взяли под огневой контроль Горловку. Этот город является одним из ключевых логистических узлов оккупантов в Донецкой области, через который проходят важные автомобильные и железнодорожные маршруты.

Как следствие, уже есть сообщения об ухудшении снабжения российских войск на Константиновском направлении и необходимости искать альтернативные пути обеспечения.

Какова ситуация на фронте?

Константиновка остается одной из главных целей российского наступления в Донецкой области. Оккупанты пытаются инфильтроваться в город и создать условия для дальнейшего продвижения, однако украинские военные сдерживают атаки и выбивают вражеские группы.

Силы беспилотных систем продолжают наносить удары по российской логистике в оккупированной Донецкой области. Под атакой оказались места дислокации оккупантов, транспорт, логистические объекты и газовое хранилище, которое враг использовал для обеспечения своих нужд на фронте.

Силы обороны Украины замедлили темпы российского наступления на ряде направлений и перехватывают инициативу вблизи Константиновки. В то же время оккупанты продолжают штурмы малыми группами и пытаются нарушить украинскую логистику, однако существенных успехов достичь не могут.