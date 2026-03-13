Головною перевагою українських систем є їхня вартість – проти дешевих "Шахедів" потрібно використовувати ще дешевші перехоплювачі. Про це пише The New York Times.

Як українські дрони-перехоплювачі виходять на ринок Близького Сходу?

Україна уже надіслала свої дрони-перехоплювачі на Близький Схід. Поїхали й команди для їхнього управління. Цю допомогу отримали 3 американські союзники у Перській затоці – Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Наприклад, генеральний директор Uforce, конгломерату українських стартапів у сфері оборонних технологій, Олег Рогинський розповів, що телефони не замовкають.

Зверніть увагу. Компанія Uforce виробляє багато різної продукції. Зокрема, й швидкісний морський дрон Magura, які теж можуть захищати Перську затоку від атак з моря або супроводжувати нафтові танкери.

Україна прагне використати свій оборонний досвід для досягнення політичного визнання партнерства у сфері безпеки зі Сполученими Штатами та країнами Європи, а також отримати потенційно величезні прибутки для своєї оборонної промисловості. Хоча поки що про укладення угод не оголошувалося, ринок засобів захисту від дронів для нафтових родовищ і танкерів може сягати багатьох мільярдів доларів,

– пише NYT, посилаючись на українських керівників оборонної галузі.

Українські аналітики зазначають, що спочатку технології протидії безпілотниками були зібрані з готових споживчих товарів та обладнання для відеоігор. Але тепер вони можуть конкурувати зі звичайними системами ППО, при цьому вартують вони у рази дешевше.

"Найпоширеніший тип українських дронів, що використовуються для перехоплення "Шахедів", нагадує іграшкову ракету. Він виготовлений із пластикових деталей, надрукованих на 3D-принтері, має висоту близько трьох футів і приводиться в рух за допомогою електродвигунів та пропелерів. Він розвиває швидкість близько 320 кілометрів за годину і може вражати цілі на висоті до 4,5 кілометра", – зазначили у виданні.

Журналісти також стали свідками запуску перехоплювача "Літавр" від компанії F-Drones.

Вони розповідають, як оператори у секретному офісі сиділи, попиваючи каву та гортаючи свої телефони, поки на радарі не з'явився російський дрон.

Одним натисканням перемикача оператори активували керовану через Інтернет кришку на пусковій установці, розміщеній у лісі за сотні кілометрів. Швидколітаючий дрон-перехоплювач вилетів. За допомогою джойстиків оператори могли направляти перехоплювач до його цілі в небі,

– пише NYT.

Полковник, командир з підготовки Сил безпілотних систем України Олег Очкан теж розповів, що сидить там і займається паперовою роботою. Як тільки бачить "Шахеда", встає і збиває його, а потім повертається до роботи.

Тож таке дистанційне пілотування може дозволити клієнтам українських оборонних компаній купувати дрони разом з послугами досвідчених операторів. Але їм не потрібно буде навіть виїжджати з України.

Україна просила США та Європу захистити наше небо за допомогою систем протиповітряної оборони. Зараз нас просять захищати їх,

– зауважив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку бізнесу компанії Fly Group UA, виробника радарів для виявлення дронів та систем радіоелектронного придушення.

