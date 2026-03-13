Головною перевагою українських систем є їхня вартість – проти дешевих "Шахедів" потрібно використовувати ще дешевші перехоплювачі. Про це пише The New York Times.
Як українські дрони-перехоплювачі виходять на ринок Близького Сходу?
Україна уже надіслала свої дрони-перехоплювачі на Близький Схід. Поїхали й команди для їхнього управління. Цю допомогу отримали 3 американські союзники у Перській затоці – Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.
Наприклад, генеральний директор Uforce, конгломерату українських стартапів у сфері оборонних технологій, Олег Рогинський розповів, що телефони не замовкають.
Зверніть увагу. Компанія Uforce виробляє багато різної продукції. Зокрема, й швидкісний морський дрон Magura, які теж можуть захищати Перську затоку від атак з моря або супроводжувати нафтові танкери.
Україна прагне використати свій оборонний досвід для досягнення політичного визнання партнерства у сфері безпеки зі Сполученими Штатами та країнами Європи, а також отримати потенційно величезні прибутки для своєї оборонної промисловості. Хоча поки що про укладення угод не оголошувалося, ринок засобів захисту від дронів для нафтових родовищ і танкерів може сягати багатьох мільярдів доларів,
– пише NYT, посилаючись на українських керівників оборонної галузі.
Українські аналітики зазначають, що спочатку технології протидії безпілотниками були зібрані з готових споживчих товарів та обладнання для відеоігор. Але тепер вони можуть конкурувати зі звичайними системами ППО, при цьому вартують вони у рази дешевше.
"Найпоширеніший тип українських дронів, що використовуються для перехоплення "Шахедів", нагадує іграшкову ракету. Він виготовлений із пластикових деталей, надрукованих на 3D-принтері, має висоту близько трьох футів і приводиться в рух за допомогою електродвигунів та пропелерів. Він розвиває швидкість близько 320 кілометрів за годину і може вражати цілі на висоті до 4,5 кілометра", – зазначили у виданні.
Журналісти також стали свідками запуску перехоплювача "Літавр" від компанії F-Drones.
Вони розповідають, як оператори у секретному офісі сиділи, попиваючи каву та гортаючи свої телефони, поки на радарі не з'явився російський дрон.
Одним натисканням перемикача оператори активували керовану через Інтернет кришку на пусковій установці, розміщеній у лісі за сотні кілометрів. Швидколітаючий дрон-перехоплювач вилетів. За допомогою джойстиків оператори могли направляти перехоплювач до його цілі в небі,
– пише NYT.
Полковник, командир з підготовки Сил безпілотних систем України Олег Очкан теж розповів, що сидить там і займається паперовою роботою. Як тільки бачить "Шахеда", встає і збиває його, а потім повертається до роботи.
Тож таке дистанційне пілотування може дозволити клієнтам українських оборонних компаній купувати дрони разом з послугами досвідчених операторів. Але їм не потрібно буде навіть виїжджати з України.
Україна просила США та Європу захистити наше небо за допомогою систем протиповітряної оборони. Зараз нас просять захищати їх,
– зауважив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку бізнесу компанії Fly Group UA, виробника радарів для виявлення дронів та систем радіоелектронного придушення.
Україна та Близький Схід: останні новини
13 березня Володимир Зеленський повідомив, що уже більше ніж 10 країн звернулися до України за допомогою у протидії "Шахедам". У них, до слова, українська розвідка виявила деталі з маркуванням "Зроблено в Росії".
Україна уже відправила першу групу спеціалістів на Близький Схід. Військові та політичні експерти, які спілкувалися з 24 Каналом, вважають, що це допоможе змінити ставлення країн регіону та зміцнити міжнародні позиції.
Окрім того, президент Зеленський 13 березня уже вдруге за останні тижні зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Пахлаві виявив бажання поспілкуватися з українським президентом віч-на-віч.