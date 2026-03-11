Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

За його словами, подібні компоненти вже фіксували під час атак на об'єкти на Близькому Сході, зокрема на американські бази та військових.

Ви знаєте, багато деталей з Росії вже прийшло, моя розвідка показувала мені зображення, де ми бачимо "Зроблено в Росії". Це те, що ми розуміємо. Так, ми можемо оцінити, що це російські деталі, а не іранські,

– сказав Зеленський.

Раніше такі компоненти Україна бачила ще на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія почала масово застосовувати ці дрони.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, що співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері лише посилюється. За його словами, Москва може не обмежитися передачею озброєння і в майбутньому розглянути можливість прямої військової підтримки іранського режиму. Зеленський застеріг, що подібний розвиток подій може ще більше дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході та створити нові ризики для міжнародної безпеки.

