Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

Что известно о российских компонентах в иранских дронах?

По его словам, подобные компоненты уже фиксировали во время атак на объекты на Ближнем Востоке, в частности на американские базы и военных.

Вы знаете, много деталей из России уже пришло, моя разведка показывала мне изображения, где мы видим "Сделано в России". Это то, что мы понимаем. Так, мы можем оценить, что это российские детали, а не иранские,

– сказал Зеленский.

Ранее такие компоненты Украина видела еще в начале полномасштабного вторжения, когда Россия начала массово применять эти дроны.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал, что сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере только усиливается. По его словам, Москва может не ограничиться передачей вооружения и в будущем рассмотреть возможность прямой военной поддержки иранского режима. Зеленский предостерег, что подобное развитие событий может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и создать новые риски для международной безопасности.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?