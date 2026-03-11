Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.
Что известно о российских компонентах в иранских дронах?
По его словам, подобные компоненты уже фиксировали во время атак на объекты на Ближнем Востоке, в частности на американские базы и военных.
Вы знаете, много деталей из России уже пришло, моя разведка показывала мне изображения, где мы видим "Сделано в России". Это то, что мы понимаем. Так, мы можем оценить, что это российские детали, а не иранские,
– сказал Зеленский.
Ранее такие компоненты Украина видела еще в начале полномасштабного вторжения, когда Россия начала массово применять эти дроны.
Напомним, что ранее Зеленский рассказал, что сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере только усиливается. По его словам, Москва может не ограничиться передачей вооружения и в будущем рассмотреть возможность прямой военной поддержки иранского режима. Зеленский предостерег, что подобное развитие событий может еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и создать новые риски для международной безопасности.
Что нового известно о конфликте между США и Ираном?
Румыния сейчас рассматривает запрос США о размещении дополнительных войск на ее территории и оценивает возможные последствия для безопасности и политические последствия такого решения. Власти страны отмечают, что все шаги будут приниматься с учетом национальных интересов и обязательств перед союзниками по НАТО. Окончательное решение будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке и результатов консультаций с партнерами.
Иран заявляет о готовности воевать и в дальнейшем осуществлять ракетные удары, тогда как США и их союзники отмечают решимость продолжать военные операции. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к расширению конфликта в регионе.
Также Иран пытается устанавливать мины в Ормузском проливе с помощью небольших судов, что создает риски для глобальной энергетической безопасности. В ответ Дональд Трамп сообщил об уничтожении по меньшей мере десяти иранских судов, предназначенных для размещения мин в этом стратегическом водном коридоре.