Об этом сообщило в субботу Министерство обороны Дании, пишет DR, передает 24 Канал.
Что известно об обнаружении новых дронов в Дании?
Дроны заметили возле нескольких военных объектов. Однако военное командование решило не раскрывать, где именно и какое количество БпЛА было зафиксировано.
Известно, что было задействовано несколько подразделений Вооруженных сил для реагирования на эти инциденты, однако военные не уточняют, что именно имеется в виду под "реагированием". Как указали в издании, Минобороны отказалось комментировать инциденты и переадресовало вопрос к Вооруженным силам.
В DR пишут, что одним из мест, где зафиксировали незаконную активность дронов, была военная авиабаза Каруп, главная авиабаза Королевских ВВС Дании. Там дроны находились в воздухе как над территорией авиабазы, так и за пределами ее ограждения.
По словам представителя полиции Центральной и Западной Ютландии, около 20 часов в этом районе видели от 1 до 2 дронов. На некоторое время воздушное пространство было закрыто для гражданской авиации, но это не имело большого значения, поскольку сейчас в Карупе нет гражданских авиарейсов.
Полиция находится на месте.
Авиабаза является крупнейшим военным рабочим местом страны с примерно 3 500 сотрудниками. На базе присутствуют и сухопутные войска, и военно-воздушные силы, и военно-морские силы.
На авиабазе есть все вертолеты Вооруженных сил, он отвечает за контроль воздушного пространства и является местом расположения сержантской школы ВВС.
Нарушение воздушного пространства Дании: последние новости
Ночью 25 сентября дроны были замечены вблизи аэропорта Ольборг. Представитель аэропорта отказался комментировать количество дронов.
Той ночью также зафиксировали дроны возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
Уже следующей ночью, 26 сентября, в воздушном пространстве Дании в третий раз за неделю заметили неизвестные дроны. Тогда приняли решение приостановить рейсы в аэропорту Ольборга.