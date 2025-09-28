Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО
Как НАТО усиливает оборону в Балтийском море?
По данным вооруженных сил Дании, неустановленные дроны зафиксировали вблизи военных объектов страны в ночное время. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками возле аэропортов и объектов критической инфраструктуры в течение недели.
Справка. Аэропорт Копенгагена, крупнейший в Северной Европе, временно закрывали на несколько часов в понедельник вечером, 22 сентября, из-за появления дронов в воздушном пространстве. В последующие дни временно закрывали еще пять меньших аэропортов Дании, как гражданских, так и военных.
В ответ НАТО заявило, что "введет еще большую бдительность с использованием новых многопрофильных средств в регионе Балтийского моря".
Перечень новых средств будет включать платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны. Представитель НАТО отметил, что не будет раскрывать, какие страны предоставляют дополнительные ресурсы.
Эти новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", начатую в январе в ответ на ряд инцидентов, во время которых были повреждены подводные электрокабели, телекоммуникационные линии и газопроводы на дне Балтийского моря,
– говорится в материале.
Страны НАТО развернули фрегаты, патрульные самолеты и военно-морские беспилотники в рамках миссии, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру.
Альянс также начал миссию "Восточный страж" в этом месяце, чтобы усилить оборону восточного фланга в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк рассказал в эфире 24 Канала, что Балтийское море является одним из направлений, где возможно военное противостояние России и НАТО. В то же время, по его словам, на полноценную полномасштабную агрессию или провокацию Россия по состоянию на сегодняшний день не имеет ресурсов, ведь имеет большие проблемы с бюджетом.
Что известно о беспилотниках в Дании?
Ночью 25 сентября беспилотники были замечены вблизи аэропорта Ольборг в Дании. Той ночью также зафиксировали дроны возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
За несколько дней до этого такие же "неизвестные дроны" парализовали работу аэропорта в столице Дании – Копенгагене. Тогда премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала это "серьезной атакой на критическую инфраструктуру" и публично предположила причастность России.
Подобные инциденты в течение последнего месяца также были зафиксированы в соседней Норвегии. Аэропорт в Осло пришлось временно закрыть, во избежание рисков для гражданских авиалайнеров.