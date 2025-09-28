Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Як НАТО посилює оборону в Балтійському морі?

За даними збройних сил Данії, невстановлені дрони зафіксували поблизу військових об'єктів країни в нічний час. Це сталося після серії інцидентів із безпілотниками біля аеропортів і об'єктів критичної інфраструктури протягом тижня.

Довідка. Аеропорт Копенгагена, найбільший у Північній Європі, тимчасово закривали на кілька годин у понеділок ввечері, 22 вересня, через появу дронів у повітряному просторі. У наступні дні тимчасово закривали ще п'ять менших аеропортів Данії, як цивільних, так і військових.

У відповідь НАТО заявило, що "запровадить ще більшу пильність із використанням нових багатопрофільних засобів в регіоні Балтійського моря".

Перелік нових засобів включатиме платформи розвідки, спостереження та рекогносцировки, а також щонайменше один фрегат протиповітряної оборони. Представник НАТО наголосив, що не розкриватиме, які країни надають додаткові ресурси.

Ці нові засоби посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", започатковану у січні у відповідь на низку інцидентів, під час яких були пошкоджені підводні електрокабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи на дні Балтійського моря,

– йдеться в матеріалі.

Країни НАТО розгорнули фрегати, патрульні літаки та військово-морські безпілотники в рамках місії, щоб допомогти захистити критично важливу інфраструктуру.

Альянс також розпочав місію "Східний вартовий" цього місяця, щоб посилити оборону східного флангу у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк розповів в ефірі 24 Каналу, що Балтійське море є одним із напрямків, де можливе військове протистояння Росії та НАТО. Водночас, за його словами, на повноцінну повномасштабну агресію чи провокацію Росія станом на сьогодні не має ресурсів, адже має великі проблеми з бюджетом.

Що відомо про безпілотники в Данії?