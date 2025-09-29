Від них надійшло багато повідомлень стосовно фіксації незвичних об'єктів у небі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеканал TV2.
Що відомо про черговий інцидент в Данії?
Згідно з оприлюдненою інформацією, черговий офіцер відділу поліції на острові Борнхольм Томас Елсгаард уточнив, що літаки спершу пролітали над островом в одному напрямку. Після цього повітряні борти повернули назад.
Водночас Збройні сили Данії не захотіли коментувати журналістам інформацію стосовно підняття двох винищувачів F35 у повітря. Також Міністерство оборони поки не підтверджує, чи фіксували незаконну діяльність дронів.
Наразі продовжують спостерігати за повітряним простором та збирати інформацію про можливі БпЛА для забезпечення безпеки країни й морської інфраструктури. На бойовому чергуванні постійно перебувають два F-16.
Станом на ранок більше не патрулюють повітряний простір над Борнхольмом.
Яку активність фіксували в Данії раніше?
У неділю, 28 вересня, у Данії вкотре помітили дрони, які летіли з невідомого напрямку. Безпілотники знову пролітали над військовими частинами. Відповідні інциденти у повітряному просторі країни стаються дедалі частіше.
Нагадаємо, 23 вересня вперше в Копенгагені помітили щонайменше чотири дрони над аеропортом. Безпілотники були в небі, але потім загадково зникли. Жодного з них збити не вдалося, тож і невідомо, хто їх запустив.
У зв'язку з вищезгаданими інцидентами НАТО посилює присутність у Балтійському морі після серії інцидентів із дронами в Данії. До регіону відправили фрегат протиповітряної оборони та додаткові засоби Альянсу.