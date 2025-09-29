Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке дронами 29 сентября?

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Вражеские силы запускали свои средства воздушного нападения с направлений:

Брянск,

Орел,

Приморско-Ахтарск,

Около 20 из запущенных целей по Украине – "Шахеды".

Воздушное нападение противника отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере и Востоке страны,

– говорится в сообщении.

Согласно данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.

По состоянию на 9:20 атака дронов продолжается. В частности, на Севере и Востоке фиксируют новые группы ударных БпЛА.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Предыдущая атака на украинские города: основное