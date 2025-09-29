Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке дронами 29 сентября?
В ночь на 29 сентября российские войска атаковали 32-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Вражеские силы запускали свои средства воздушного нападения с направлений:
- Брянск,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск,
Около 20 из запущенных целей по Украине – "Шахеды".
Воздушное нападение противника отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 23 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере и Востоке страны,
– говорится в сообщении.
Согласно данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях.
По состоянию на 9:20 атака дронов продолжается. В частности, на Севере и Востоке фиксируют новые группы ударных БпЛА.
Предыдущая атака на украинские города: основное
В ночь на 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. Для удара агрессор использовал 643 средства воздушного нападения.
В частности, оккупационная армия применила 593 ударных БпЛА и полсотни ракет. Основным направлением вражеского удара был Киев.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БПЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.