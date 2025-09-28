Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также Враг бил дронами и крылатыми ракетами: где была угроза во время массированной атаки на Украину
Важно! Ночью 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. Для удара враг использовал 643 средства воздушного нападения, а именно 593 ударных БпЛА и полсотни ракет. Основное направление вражеского удара – столица Украины.
Куда сейчас движутся вражеские дроны?
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям, сообщили в ОВА. Воздушные силы информировали о вражеских дронах на западе Черниговщины, курсом на Киевщину (Броварской район). Российские БпЛА на севере Черниговщины (Черниговский район), курс юго-западный. Дроны фиксируют на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный. БпЛА на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.
В воздушном пространстве Киевщины зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям, сообщили в ОВА.
Воздушные силы информировали о вражеских дронах на западе Черниговщины, курсом на Киевщину (Броварской район).
Российские БпЛА на севере Черниговщины (Черниговский район), курс юго-западный.
Дроны фиксируют на севере Черниговщины (Корюковский район), курс юго-западный.
БпЛА на севере Черниговщины (Новгород-Северский район), курс юго-западный.