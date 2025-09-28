Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Враг бил дронами и крылатыми ракетами: где была угроза во время массированной атаки на Украину

Важно! Ночью 28 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. Для удара враг использовал 643 средства воздушного нападения, а именно 593 ударных БпЛА и полсотни ракет. Основное направление вражеского удара – столица Украины.

Куда сейчас движутся вражеские дроны?