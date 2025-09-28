Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального марафона.
К теме Погибли пациент и медсестра: как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки на него
Какие подробности рассказал Игнат о вражеской атаке по Украине?
Юрий Игнат отметил, что противник применил по Украине во время атаки 28 сентября 643 средства воздушного нападения. Это, в частности, ракеты морского и воздушного и базирования, среди которых аэробалистический "Кинжал" Х-47М2 и 8 "Калибров".
В общем враг запустил почти 600 беспилотников – "Герберы", "Шахеды" и тому подобное. Также было 2 реактивные дроны, которые украинским защитникам удалось сбить.
Шестьсот одиннадцать целей в целом сбито и подавлено РЭБ сегодня есть в нашем активе. К сожалению, есть и прямые попадания – 31 беспилотник зафиксировано и 5 ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам,
– отметил полковник.
Он также подчеркнул, что, кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли последствия, в частности в Киеве.
Именно столица Украины, подчеркнул Игнат, была эпицентром массированной атаки врага 28 сентября. Враг запустил огромное количество средств поражения по украинской столице.
Что именно удалось сбить украинским защитникам во время атаки?
В Воздушных силах рассказали, что ночью враг запустил: 593 ударные БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотников других типов, 2 реактивные беспилотники типа "Бандероль", 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет "Калибр".
Наши небесные защитники сбили или подавили сигнал 566 вражеских "Шахедов", "Гербер" и беспилотников других типов. Также цели не достигли оба реактивных БпЛА типа "Бандероль", 35 ракет Х-101 и 8 ракет "Калибр".
После атаки киевляне публиковали фото обломков сбитых ракет в разных частях городах. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал граждан не делать этого, ведь этим пользуется враг в пропагандистских целях.