Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального марафона.

К теме Погибли пациент и медсестра: как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки на него

Какие подробности рассказал Игнат о вражеской атаке по Украине?

Юрий Игнат отметил, что противник применил по Украине во время атаки 28 сентября 643 средства воздушного нападения. Это, в частности, ракеты морского и воздушного и базирования, среди которых аэробалистический "Кинжал" Х-47М2 и 8 "Калибров".

В общем враг запустил почти 600 беспилотников – "Герберы", "Шахеды" и тому подобное. Также было 2 реактивные дроны, которые украинским защитникам удалось сбить.

Шестьсот одиннадцать целей в целом сбито и подавлено РЭБ сегодня есть в нашем активе. К сожалению, есть и прямые попадания – 31 беспилотник зафиксировано и 5 ракет различных типов. Результаты эти по попаданиям совпадают с данными ГСЧС по регионам,

– отметил полковник.

Он также подчеркнул, что, кроме попаданий, есть падение обломков ракет и дронов, которые повлекли последствия, в частности в Киеве.

Именно столица Украины, подчеркнул Игнат, была эпицентром массированной атаки врага 28 сентября. Враг запустил огромное количество средств поражения по украинской столице.

Что именно удалось сбить украинским защитникам во время атаки?