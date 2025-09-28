Этим систематически пользуется российская пропаганда. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Мы будем наносить ответные удары, чтобы принудить Россию к дипломатии, – Зеленский
Почему не стоит публиковать фото обломков?
Во время ночной российской атаки 28 сентября Киев подвергся массированному российскому удару. Во многих районах столицы обломки сбитых дронов и ракет упали на объекты, что привело к повреждениям и возгораниям.
В Воздушных силах отметили, что люди часто фотографируют эти фрагменты и распространяют, в частности, в телеграмм-каналах. По словам Юрия Игната, это опасно, ведь российская пропаганда использует такие кадры для распространения фейков.
Россияне берут фото и снова рассказывают, что Украина западными ракетами "обстреляла собственные дома",
– сказал Игнат.
К такой практике россияне прибегают уже несколько лет. Поэтому Воздушные силы призвали украинцев воздерживаться от публикации подобных фото.
Какие последствия ночной атаки на Киев?
Во время обстрела 28 сентября в Киеве был поврежден Институт кардиологии. Погибли два человека – пациент и медсестра. В результате попадания вспыхнул пожар, который уничтожил мебель и оборудование заведения.
Россия выпустила 643 средства поражения, из которых силы ПВО уничтожили 611. Пять ракет и 31 дрон-камикадзе попали на 16 локациях. Еще на 25 местах зафиксировано падение обломков.
Массированный удар по Украине продолжался более 12 часов. В Киеве есть погибшие и много раненых в результате российской атаки.