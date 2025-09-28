Цим систематично користується російська пропаганда. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Чому не варто публікувати фото уламків?

Під час нічної російської атаки 28 вересня Київ зазнав масованого російського удару. У багатьох районах столиці уламки збитих дронів і ракет впали на об'єкти, що призвело до пошкоджень і загорянь.

У Повітряних силах наголосили, що люди часто фотографують ці фрагменти й поширюють, зокрема, у телеграм-каналах. За словами Юрія Ігната, це небезпечно, адже російська пропаганда використовує такі кадри для поширення фейків.

Росіяни беруть фото і знову розповідають, що Україна західними ракетами "обстріляла власні будинки",

– сказав Ігнат.

До такої практики росіяни вдаються вже кілька років. Тому Повітряні сили закликали українців утримуватися від публікації подібних фото.

Які наслідки нічної атаки на Київ?