Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Вороже озброєння летіло з різних напрямків.

Дивіться також Майже все летіло на Київ: орієнтовний маршрут ракет і БпЛА під час атаки 28 вересня

Як відпрацювала ППО під час масованої атаки?

Російська армія запустила чимало ракет і дронів різних типів. Велика кількість цілей рухалася на Київ. Ворог здійснив атаку за допомогою:

593 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотників інших типів із Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та з тимчасово окупованого Криму (аеродроми Чауда, Кача);

двох реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області;

двох аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із Липецької області;

38 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області;

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Силами українських пілотів, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України знешкоджено 611 повітряних цілей.

Оборонці неба збили чи подавили сигнал 566 ворожих "Шахедів", "Гербер" і безпілотників інших типів. Також цілі не досягли обидва реактивні БпЛА типу "Бандероль", 35 ракет Х-101 та 8 ракет "Калібр".

П'ять ракет та 31 ударний БпЛА влучили на 16 локаціях, уламки впали на 25 локаціях.

