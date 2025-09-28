Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про удари у відповідь?
Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку ворожих сил в ніч проти 28 вересня, які для ударів використовували як БпЛА, так і ракети.
Президент України підкреслив, що ця підла російська атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію.
Лідер зазначив, що Кремль і далі хоче воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Москві вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є гроші від енергетики та діє тіньовий флот.
Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт,
– наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що "час для рішучих дій давно настав" і наголосив, що Україна розраховує на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки".
Чим Росія била по Україні 28 вересня?
Вночі 28 вересня агресор завдав комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, для удару, ворог використав 643 засоби повітряного нападу.
Так, для терору російські війська застосували 593 ударних БпЛА і пів сотні ракет. Основний напрямок ворожого удару – столиця України, місто Київ.
Відповідно до зведення повітряних сил, станом на ранок силами ППО збито/подавлено 611 повітряних цілей.