Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про удари у відповідь?

Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку ворожих сил в ніч проти 28 вересня, які для ударів використовували як БпЛА, так і ракети.

Президент України підкреслив, що ця підла російська атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію.

Лідер зазначив, що Кремль і далі хоче воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Москві вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є гроші від енергетики та діє тіньовий флот.

Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що "час для рішучих дій давно настав" і наголосив, що Україна розраховує на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки".

Чим Росія била по Україні 28 вересня?