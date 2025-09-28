Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Почти все летело на Киев: ориентировочный маршрут ракет и БпЛА во время атаки 28 сентября

Что сказал Зеленский об ответных ударах?

Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку вражеских сил в ночь на 28 сентября, которые для ударов использовали как БпЛА, так и ракеты.

Президент Украины подчеркнул, что эта подлая российская атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции.

Лидер отметил, что Кремль и дальше хочет воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Москве выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть деньги от энергетики и действует теневой флот.

Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии. Каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия Президента Трампа и прекратить любой российский импорт,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что "время для решительных действий давно настало" и отметил, что Украина рассчитывает на прочную реакцию США, Европы, "семерки", "двадцатки".

Чем Россия била по Украине 28 сентября?