Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.

Які подробиці розповів Ігнат про ворожу атаку по Україні?

Юрій Ігнат наголосив, що противник застосував по Україні під час атаки 28 вересня 643 засоби повітряного нападу. Це, зокрема, ракети морського та повітряного та базування, серед яких аеробалістичний "Кинджал" Х-47М2 та 8 "Калібрів".

Загалом ворог запустив майже 600 безпілотників – "Гербери", "Шахеди" тощо. Також було 2 реактивні дрони, які українським захисникам вдалося збити.

Шістсот одинадцять цілей загалом збито та подавлено РЕБ сьогодні є у нашому активі. На жаль, є й прямі влучання – 31 безпілотник зафіксовано і 5 ракет різних типів. Результати ці по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонах,

– зазначив полковник.

Він також підкреслив, що, крім влучань, є падіння уламків ракет та дронів, які спричинили наслідки, зокрема у Києві.

Саме столиця України, підкреслив Ігнат, була епіцентром масованої атаки ворога 28 вересня. Ворог запустив величезну кількість засобів ураження по українській столиці.

Що саме вдалося збити українським захисникам під час атаки?