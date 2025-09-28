Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.
Які подробиці розповів Ігнат про ворожу атаку по Україні?
Юрій Ігнат наголосив, що противник застосував по Україні під час атаки 28 вересня 643 засоби повітряного нападу. Це, зокрема, ракети морського та повітряного та базування, серед яких аеробалістичний "Кинджал" Х-47М2 та 8 "Калібрів".
Загалом ворог запустив майже 600 безпілотників – "Гербери", "Шахеди" тощо. Також було 2 реактивні дрони, які українським захисникам вдалося збити.
Шістсот одинадцять цілей загалом збито та подавлено РЕБ сьогодні є у нашому активі. На жаль, є й прямі влучання – 31 безпілотник зафіксовано і 5 ракет різних типів. Результати ці по влучаннях збігаються з даними ДСНС по регіонах,
– зазначив полковник.
Він також підкреслив, що, крім влучань, є падіння уламків ракет та дронів, які спричинили наслідки, зокрема у Києві.
Саме столиця України, підкреслив Ігнат, була епіцентром масованої атаки ворога 28 вересня. Ворог запустив величезну кількість засобів ураження по українській столиці.
Що саме вдалося збити українським захисникам під час атаки?
У Повітряних силах розповіли, що вночі ворог запустив: 593 ударні БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотників інших типів, 2 реактивні безпілотники типу "Бандероль", 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 38 крилатих ракет Х-101 та 8 крилатих ракет "Калібр".
Наші оборонці неба збили чи подавили сигнал 566 ворожих "Шахедів", "Гербер" і безпілотників інших типів. Також цілі не досягли обидва реактивні БпЛА типу "Бандероль", 35 ракет Х-101 та 8 ракет "Калібр".
Після атаки кияни публікували фото уламків збитих ракет у різних частинах містах. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав громадян не робити цього, адже цим користується ворог у пропагандистських цілях.