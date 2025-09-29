Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку дронами 29 вересня?

У ніч проти 29 вересня російські війська атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Ворожі сили запускали свої засоби повітряного нападу з напрямків:

Брянськ,

Орел,

Приморсько-Ахтарськ,

Близько 20 із запущених цілей по Україні – "Шахеди".

Повітряний напад противника відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі та Сході країни,

– ідеться в повідомленні.

Відповідно до даних Повітряних сил, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Станом на 9:20 атака дронів триває. Зокрема, на Півночі та Сході фіксують нові групи ударних БпЛА.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

