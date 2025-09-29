Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку дронами 29 вересня?
У ніч проти 29 вересня російські війська атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Ворожі сили запускали свої засоби повітряного нападу з напрямків:
- Брянськ,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
Близько 20 із запущених цілей по Україні – "Шахеди".
Повітряний напад противника відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі та Сході країни,
– ідеться в повідомленні.
Відповідно до даних Повітряних сил, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Станом на 9:20 атака дронів триває. Зокрема, на Півночі та Сході фіксують нові групи ударних БпЛА.
Попередня атака на українські міста: основне
В ніч проти 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Для удару агресор використав 643 засоби повітряного нападу.
Зокрема, окупаційна армія застосувала 593 ударних БпЛА і пів сотні ракет. Основним напрямком ворожого удару був Київ.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.