Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексмера Рівного та парафіянина протестантської церкви євангельських християн – Олександра Третяка.

До теми "Така активна і весела": кияни несуть квіти до зруйнованого будинку, де загинула 12-річна Саша

Що відомо про наслідки влучання по євангелістській церкві під Києвом?

Олександр Третяк зазначив, що російський безпілотник типу "Шахед" упав на територію церкви "Спасіння" у Вишневому.

Внаслідок вибуху згоріли автомобілі, вибиті вікна, пошкоджені фасади та приміщення Дому молитви,

– розповів політик.

Російський дрон влучив поблизу євангелістської церкви під Києвом / Відео з телеграм-каналу Олександра Третяка

Третяк також наголосив, що пастор церкви Микола Савчук йому розповів, що саме цього дня мало відбутися освячення та відкриття нового залу для проведення богослужінь у новозбудованому приміщенні церковного комплексу.

Наслідки атаки по церкві у Вишневому / Фото з телеграм-каналу Олександра Третяка

"На щастя, обійшлося без жертв, лише пошкодження. Попри все, урочисте богослужіння відбудеться!", – резюмував ексмер Рівного.

Які наслідки ворожої атаки по Київській області 28 вересня?