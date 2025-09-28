Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексмера Рівного та парафіянина протестантської церкви євангельських християн – Олександра Третяка.
Що відомо про наслідки влучання по євангелістській церкві під Києвом?
Олександр Третяк зазначив, що російський безпілотник типу "Шахед" упав на територію церкви "Спасіння" у Вишневому.
Внаслідок вибуху згоріли автомобілі, вибиті вікна, пошкоджені фасади та приміщення Дому молитви,
– розповів політик.
Російський дрон влучив поблизу євангелістської церкви під Києвом / Відео з телеграм-каналу Олександра Третяка
Третяк також наголосив, що пастор церкви Микола Савчук йому розповів, що саме цього дня мало відбутися освячення та відкриття нового залу для проведення богослужінь у новозбудованому приміщенні церковного комплексу.
Наслідки атаки по церкві у Вишневому / Фото з телеграм-каналу Олександра Третяка
"На щастя, обійшлося без жертв, лише пошкодження. Попри все, урочисте богослужіння відбудеться!", – резюмував ексмер Рівного.
Які наслідки ворожої атаки по Київській області 28 вересня?
Російська армія 28 вересня вночі атакувала Київську область ракетами та дронами. Внаслідок цього у регіоні постраждала щонайменше 31 людина, серед них – 3 дитини.
Ворожі удари спричинили пожежі та пошкодження в шести районах області. Зруйновано та понівечено житлові будинки, автомобілі, також виникали перебої з газопостачанням та електрикою.
Також окупанти вночі масовано обстріляли Київ. Внаслідок цього у столиці загинуло щонайменше 4 людини, ще 14 – зазнали поранень. Серед жертв була 12-річна дівчинка.
Загалом у столиці внаслідок масованого удару постраждали 6 районів: Дарницький, Святошинський, Голосіївський, Солом'янський, Дніпровський та Оболонський. Окупанти, окрім житлових будинків, також влучили в Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска.