Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Які райони Києва постраждали під час удару?
За словами Віталія Кличка, в Дарницькому районі Києва уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.
У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа, – її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували у дворі житлового будинку та на відкритій території.
У Голосіївському районі сталося падіння уламків ворожих БпЛА на три приватних житлових будинки.
У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах п'ятиповерхівки, пожежу вже локалізували. Також внаслідок атаки спалахнула пожежа на 3 – 4 поверхах державного медзакладу та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову. За даними ДСНС, йдеться про будівлю Інституту кардіології, де загинули двоє людей.
Рятувальники показали наслідки обстрілу столиці / Фото: ДСНС Києва
У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.
В Оболонському районі уламки впали в кількох місцях – зокрема на нежитлові будівлі, а також, за попередніми даними, поруч із житловими будинками.
Мер Києва наголосив, що наразі аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки тривають.
Що відомо про масовану атаку 28 вересня?
Вночі 28 вересня росіяни масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Окрім столиці, під ударом опинилася й Київщина. Внаслідок російської атаки у Фастівському районі постраждали 5 працівників підприємства, їм надають медичну допомогу.
У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі 9-поверхівки, також пошкоджено 6 автомобілів. За попередніми даними, 2 жінки (56 та 47 років) отримали гостру реакцію на стрес.
Під атакою цієї ночі також було Запоріжжя, росіяни завдали по місту щонайменше 8 ударів. В одній із багатоповерхівок сталося займання, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.