Какие районы Киева пострадали во время удара?

По словам Виталия Кличко, в Дарницком районе Киева обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.

У Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар, – его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

У Голосеевском районе произошло падение обломков вражеских БпЛА на три частных жилых дома.

У Соломенском районе в результате вражеской атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажки, пожар уже локализовали. Также в результате атаки вспыхнул пожар на 3 – 4 этажах государственного медучреждения и падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку. По данным ГСЧС, речь идет о здании Института кардиологии, где погибли два человека.

У Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на парковке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали в нескольких местах – в частности на нежилые здания, а также, по предварительным данным, рядом с жилыми домами.

Мэр Киева отметил, что сейчас аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий вражеской атаки продолжаются.

