Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. По меньшей мере 100 павильонов рынка сгорели, столько же – повреждены.
Какие разрушения есть на рынке "Барабашово"?
В результате атаки на "Барабашово" начался масштабный пожар, который к утру ликвидировали специалисты ГСЧС. Возгорание разрослось на 2 800 квадратных метров площади. Городской голова отмечает, что в Киевском районе пострадали три человека и поврежден вход на станцию метро.
Одна из авиабомб попала по частному дому, расположенном рядом с рынком.
Как выглядит "Барабашово" после атаки КАБами: смотрите видео
Какие последствия атаки по Харькову 1 октября?
Всего же в городе ранения получили 8 жителей из-за атаки четырьмя КАБами. Пятеро из них пострадали при обстреле Салтовского района. Там разрушены жилой дом и гаражные помещения.
Кроме этого, на Салтовке полностью сгорели 15 гаражей и выбиты окна в многоэтажках.
Коммунальные и экстренные службы города работали всю ночь. Пожарные, энергетики, водоканал, "Дорремстрой", "Горсвет", метрополитен, газовики – десятки людей сразу приступили к работе, чтобы локализовать пожары, восстановить свет и воду,
– сообщил Терехов.
Что известно о российском обстреле Харькова?
- По Харьковской области россияне применили баллистику и КАБы. Сразу же после попаданий стали известны первые последствия и появилась информация о травмированных жителях.
- Среди пострадавших – 41-летняя и 80-летняя женщины, 34-летний, 27-летний мужчины получили серьезные взрывные травмы и были госпитализированы в больницу. Также ранения получил 25-летний полицейский. 21-летнему мужчине медики помогли на месте.