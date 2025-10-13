Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Дивіться також Терор російськими "Шахедами" триває: де є загроза удару
Що відомо про атаку на Харків?
У Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи ввечері у понеділок, 13 жовтня. Перед цим окупанти вже атакували місто вдень.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив дрони по місту.
Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку,
– написали захисники.
Також раніше повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.