Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно об атаке на Харьков?

В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы вечером в понедельник, 13 октября. Перед этим оккупанты уже атаковали город днем.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг запустил дроны по городу.

Группа БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении,

– написали защитники.

Также ранее сообщали о скоростной цели на Харьковскую область. В 20:58 военные рассказали о российском дроне с севера в направлении города.

Российские обстрелы Харькова: что пишут об ударах по городу?