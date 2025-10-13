Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно о взрывах в Харькове?
Днем в понедельник, 13 октября, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для региона.
Харьковская область (восток) – угроза применения авиационных средств поражения,
– написали защитники.
Вскоре они добавили, что Россия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Кроме того, ранее сообщали о скоростной цели на Харьковскую область с севера.
Российские обстрелы Харькова: когда атаковал враг?
Напомним, что взрывы в Харькове также раздавались утром. В городе произошел взрыв в центральной части, вероятно, из-за удара дрона, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.
Терехов рассказал, что Россия ударила дроном по общежитию. Там жили, в частности, переселенцы из Купянска. Тип БпЛА, который применил враг, устанавливается.
Враг обстрелял Харьков и в прошлый день, 12 октября. В результате ударов в Шевченковском районе города выбиты окна в двух двухэтажных домах, информации о пострадавших не поступало.