Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Что известно о взрывах в Харькове?

Днем в понедельник, 13 октября, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для региона.

Харьковская область (восток) – угроза применения авиационных средств поражения,

– написали защитники.

Вскоре они добавили, что Россия осуществила пуски управляемых авиационных бомб. Кроме того, ранее сообщали о скоростной цели на Харьковскую область с севера.

Российские обстрелы Харькова: когда атаковал враг?